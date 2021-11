La lapidaria crítica de Mauricio Asta a Bake Off Argentina

Mauricio Asta opinó sobre Bake Off Argentina (Telefe), el reality show de pastelería que el próximo domingo llegará a su fin. En diálogo con Juan Etchegoyen, por Mitre Live, el jurado de El gran premio de la cocina (eltrece) se distanció de algunos criterios del programa que conduce Paula Chaves. “Hacen un tipo de pastelería que no me gusta”, opinó.

“Con Dolli Irigoyen trabajé y la conozco de haber trabajado con ella, para mí es la madre de los cocineros en Argentina pero no podría opinar sobre lo que hizo bien o mal, lo mismo tengo para decir de Pamela Villar. La conozco hace un montón y la conozco del ambiente y a Damián Betular lo conozco pero no tanto”, señaló el pastelero.

Mauricio Asta de El gran premio de la cocina criticó duramente a Bake Off Argentina

Luego, el integrante de El gran premio de la cocina opinó sobre quienes definen a los ganadores en el ciclo: “Para mí es un programa que la edición desdibuja la devolución del jurado. La edición a Damián lo deja mejor parado porque tiene un discurso que empieza, termina y es contundente”.

Mauricio Asta habló del jurado de Bake Off Argentina Prensa Telefe

Asta lanzó algunos de sus comentarios más duros sobre el trabajo ya no de sus colegas sino de la producción del programa: “No se lucen desde la edición los jurados y tengo algo más para decirte, Bake Off tiene este contenido de tortas medio arquitectónicas y texturas bien parecidas”. Asimismo, indicó: “Es una parte de la pastelería muy acotada. Son bizcochos bien para arriba, tortas hermosas pero la pastelería es mucho más amplia. Si el programa abarcara eso, tendría más contenido y herramientas”.

El reconocido pastelero admitió que “no está bueno hablar mal de Bake Off” ya que lo deja “mal parado” a él, aunque remarcó: “Indudablemente es un tipo de pastelería que no me gusta, que no consumo y que no hago. Me parece vistosa pero a nivel sabor, texturas y técnicas de pastelería, hay otro tipo de recetas que son más de avanzada y más disfrutables”.

El 7 de noviembre Bake Off Argentina tendrá la gran final. Por eso, de ahora en más, habrá un eliminado por programa. El martes fue el turno de Hernán de abandonar la carpa luego de tener que preparar una triple torta de chocolate con ganache de maracuyá, pomelo y arándanos además de unas placas de chocolate blanco. Entre lágrimas, aplausos y felicitaciones, el pastelero abandonó el ciclo de Telefe aunque no quiso dejar de agradecerle a sus compañeros y al jurado por la posibilidad de competir.