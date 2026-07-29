Mauro Icardi compartió fotos subidas de tono de la China Suárez y dejó un contundente mensaje

El Wanda Gate volvió a estar en el centro de la conversación. Aunque a cinco años desde que estalló el escándalo es difícil precisar por qué capítulo va, lo cierto es que hoy la tensión es extrema. Desde hace una semana, Wanda Nara y Mauro Icardi se tiran dardos en las redes sociales, se hacen reclamos y exponen las decisiones de la justicia. En el medio del intercambio, el futbolista buscó dejar en claro que, más allá del turbulento presente, su relación con María Eugenia “China” Suárez se mantiene sólida y fuerte. Y para dejar en claro lo enamorado que está de su novia, eligió imágenes de una osada sesión de fotos que la actriz protagonizó en ropa interior.

El futbolista y la actriz vienen de unos días intensos. La semana pasada viajaron a Italia y, tras una breve estadía por Milán, donde además de atender cuestiones legales, hicieron compras y salieron a comer, el martes 28 de julio aterrizaron de regreso en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Y unas pocas horas después de su arribo, Icardi volvió a dar que hablar por un posteo en sus redes sociales.

Icardi y Suárez pasaron unos días en Italia (Foto: Instagram @mauroicardi)

Publicó en sus historias de Instagram, red social en la que acumula 13,8 millones de seguidores, un collage de tres fotos en blanco y negro de Suárez recostada en una cama luciendo un set de ropa interior de encaje color negro que dejaba al descubierto varios de sus tatuajes con guantes y medias haciendo juego. “Te amo”, escribió con el emoji de un corazón con una flecha.

Mauro Icardi compartió en sus redes osadas fotos de la China Suárez (Foto: Instagram @mauroicardi)

El posteo no pasó inadvertido, pero lo cierto es que no fue para promocionar un nuevo trabajo de su pareja, sino para reafirmar su amor en medio de tanto ruido mediático. Las fotos tampoco eran desconocidas, puesto que la propia protagonista las publicó en sus redes sociales el 9 de febrero. Fue en el marco de una producción que hizo para la marca de interior de la modelo Ivana Figueiras, la pareja de Darío Cvitanich. En aquel momento decidió cerrar los comentarios de la publicación —que actualmente acumula 230 mil “Me gusta”— para así evitar leer comentarios que podrían ser negativos.

Esta no fue la única publicación que hizo Icardi en las últimas horas. Luego de informar que la justicia italiana rechazó el pedido de su ex de un pago por el divorcio, redobló la apuesta. “El rey no discute con los peones. Solo sigue avanzando. No patees el tablero, todavía te toca ver cómo termina la partida”, decía la curiosa imagen. Se trató de una ilustración suya en la que se lo pudo ver sentado en un trono con un tablero de ajedrez con las piezas caídas frente a él. La única que se mantuvo en juego fue la del rey, la cual lo representaba.

La publicación de Mauro Icardi contra Wanda Nara que no pasó inadvertida (Fuente: Instagram/@mauroicardi)

Eso no fue todo, sino que para redoblar la apuesta, escribió: “O que no te pateen como pasó en 2024 por un tránsfuga que terminó preso”. Este último mensaje llamó la atención de todos, en especial porque podría referirse tanto a Martín Migueles, actual pareja de Nara, como a Elián Ángel Valenzuela (L-Gante), con quien la conductora mantuvo una relación hace dos años. El abogado Nicolás Payarola tampoco quedó afuera de las especulaciones, puesto que terminó detenido por estafar económicamente a famosos y deportistas.