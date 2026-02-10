La China Suárez encendió las redes con una osada producción de fotos en ropa interior

Tras regresar a la Argentina para celebrar los ocho años de su hija Magnolia y a días del estreno de la segunda temporada de En el barro (Netflix), María Eugenia “la China” Suárez retomó su agenda laboral e hizo una osada y sensual sesión de fotos. Fue elegida para encabezar la nueva colección de la marca de ropa interior de la modelo Ivana Figueiras, la pareja de Darío Cvitanich, y encendió las redes con sus conjuntos de lencería. Sin embargo, tomó una determinante decisión para preservarse de los mensajes que podrían ser negativos.

El lunes 9 de febrero, la ex Casi Ángeles compartió con sus 7.7 millones de seguidores las imágenes de la sesión de fotos que realizó para la marca de Figueiras. Se recostó en la cama de la habitación de un hotel y lució distintos sets de lencería en color negro. La actriz se mostró cómoda en su rol de modelo, jugó con la cámara, dejó al descubierto varios de sus tatuajes y, entre los distintos cambios de ropa interior, también usó anteojos de sol negros, un blazer, guantes y medias de encaje.

La China Suárez encendió las redes con una jugada sesión de fotos en ropa interior (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

En unas pocas horas, el posteo tuvo 160 mil “Me Gusta” y entre ellos se destacó el de su novio, Mauro Icardi. Sin embargo, a pesar de que quedó conforme con el resultado de la producción, Suárez tomó una determinante decisión para evitar leer mensajes que podrían ser negativos: cerró los comentarios de Instagram.

La actriz encabezó la nueva campaña de la marca de ropa interior de Ivana Figueiras (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Esto no es ninguna novedad. A excepción de una reciente publicación que hizo para felicitar a su novio por convertirse en el máximo goleador extranjero del Galatasaray, desde el 4 de enero, todas sus publicaciones hechas en el feed tienen cerrados los comentarios.

A seis meses de mudarse a Estambul junto a su pareja, la semana pasada Suárez regresó a Buenos Aires para cumplir con diversos compromisos. Por un lado está el estreno de la segunda temporada de En el barro, serie creada por Sebastián Ortega y ambientada en el universo de El marginal, en la que interpreta a Nicole García, una reclusa del penal La Quebrada. Llega a Netflix el 13 de febrero y hay mucha expectativa por ver el trabajo de la actriz.

Por otro lado, el sábado 8 de febrero, Suárez celebró el cumpleaños de su hija Magnolia, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, en la “casa de los sueños” de Mauro Icardi, ubicada en La Isla, en Nordelta. Sin embargo, estalló el escándalo cuando la influencer Vicky Braier, más conocida como Juariu, sostuvo en sus redes que el traje de baño que usó la cumpleañera era en realidad un regalo de Icardi para su hija Isabella. Adicionalmente, contó que el exfutbolista le habría mandado una carta documento a Wanda Nara para que sus dos hijas asistieran al festejo, pero que el juez habría priorizado el deseo de las niñas de no ir si su padre no estaba presente.

A partir de esto, Suárez estalló de furia y arremetió contra la influencer. “Victoria Braier, alias ‘Juariu’, de hostigar a una menor de edad y fomentar el bullying no se vuelve. Hay que ser muy mier**”, expresó en sus historias de Instagram. La comunicadora no se quedó en silencio. Además de negar las acusaciones de hostigamiento, lanzó: “No hablo de los menores, sino del contexto de un supuesto ida y vuelta judicial. Los que exponen a los menores en tal caso desde que empezó todo son los protagonistas y el entorno”.