Por qué detuvieron a Nicolás Payarola, el ex abogado de Wanda Nara y Gonzalo Montiel

Una comisión policial capturó esta mañana a Nicolás Payarola Hernayes en su residencia del complejo Nordelta. La jueza de Garantías revocó la libertad condicional del imputado por obstrucción en la investigación. El letrado enfrenta una causa penal compleja por múltiples defraudaciones económicas contra figuras del deporte y el espectáculo. Las autoridades ordenaron su traslado inmediato a una dependencia de seguridad en Benavídez para asegurar la pericia de sus teléfonos y evitar la manipulación de pruebas.

Por qué detuvieron a Nicolás Payarola

La detención responde a una decisión de la jueza de Garantías de San Isidro, Andrea Rodríguez Mentasty, quien anuló el beneficio de eximición de prisión vigente hasta hoy. Fuentes del caso indicaron maniobras de obstrucción por parte del acusado sobre sus comunicaciones. El fiscal general adjunto de San Isidro, Cosme Iribarren, dirige la instrucción. La fiscalía acusa a Payarola Hernayes por los delitos de estafa en concurso ideal con defraudación por retención indebida, defraudación por abuso de firma en blanco y defraudación por administración fraudulenta reiterada.

El letrado fue trasladado desde su domicilio en el barrio Golf de Nordelta a la comisaría de Benavídez por orden judicial tras revocarse su eximición de prisión FBA

Fuentes del operativo confirmaron la cantidad de incidentes bajo análisis. “Le imputan 11 hechos de estafas”, señalaron. Entre los afectados aparece Juan Montiel, padre del lateral de River Plate y del seleccionado nacional Gonzalo Montiel. La causa inició tras la denuncia de Alejandro O. Este ex cliente enumeró siete hechos de estafa.

La acusación fiscal

El fiscal Iribarren describió la operatoria en un dictamen previo: “El imputado, habiéndose ganado la confianza de su cliente y amigo mediante engaños, abuso de confianza, sustracción de documentación y falsas promesas de resolución de conflictos de Sergio Alejandro O., obtuvo ilícitamente, en beneficio propio y de posibles terceros que surgirán del avance de la pesquisa que nos ocupa, la suma de aproximadamente $63.672.107 y US$ 64.200, al no atender los intereses patrimoniales de la víctima vinculados a los distintos procesos judiciales que lo tenían como actor, al no cumplir con el pago del dinero que en algunos casos le era reclamado"

Operativo en Nordelta: detuvieron a un abogado

El Ministerio Público Fiscal calculó el daño total. Sostuvo que el abogado “hizo y generó un perjuicio económico y patrimonial al mentado Sergio Alejandro O., que debió en distintos expedientes y trámites abonar para solucionar definitivamente los conflictos y reclamos solo generados exclusivamente por los engaños de Payarola la ‘friolera’ suma de aproximadamente de $13.221.872,70, 27.500 euros y US$608.000: ello, sumado a decretos de embargos y una quiebra pequeña, conforme surge de la documentación agregada"

Iribarren cerró su análisis preliminar: “A priori y, sin perjuicio de las derivaciones y avances de la pesquisa, entiendo que los hechos aquí relatados constituyen los delitos de estafa en concurso ideal con defraudación por retención indebida, defraudación por abuso de firma en blanco y defraudación por administración fraudulenta reiterada”.

El traslado del abogado detenido por estafas

El abogado de uno de los damificados, José María Vera, detalló a LA NACION: “Estábamos esperando esta detención. Payarola Hernayes nunca había aportado las claves de los dispositivos electrónicos y celulares que le habían sido secuestrados en el allanamiento [de junio pasado] y se comprobó que accedía de manera remota”.

Los peritos detectaron estos ingresos y solicitaron asegurar al imputado. Vera agregó sobre el alcance del expediente: “Estamos ante una cuantiosa cifra millonaria en dólares de desfalco. Considero que la investigación debe ampliarse a los restantes integrantes de la banda”.

Detenido en Nordelta: trasladaron a una comisaría al abogado imputado de estafas

Detalles del operativo y la apertura de datos

Efectivos de la Estación de Policía Departamental de Tigre ejecutaron la orden a primera hora de hoy en el barrio Golf de Nordelta. Tras la captura, los agentes trasladaron al sospechoso a la comisaría 4a. de Tigre, situada en Benavídez.

La jueza Rodríguez Mentasty ordenó el secuestro de nuevos equipos electrónicos. También autorizó el uso de la fuerza pública para el desbloqueo si el imputado niega su colaboración. La orden de allanamiento establece:

“Para el supuesto caso de que se proceda al secuestro de teléfonos celulares y/o dispositivos conconexión a Internet que requieran para su apertura la apoyadura de la huella dactilar o en su defecto la exhibición del rostro frente al mismo por parte de su propietario/a, para lograr el ingreso al contenido de los mismos, se autorice al personal judicial allí presente juntamente con las fuerzas policiales, a la apertura compulsiva de estos en el caso de que su titular se negara a colocar su dedo o rostro, según el caso concreto-, ya sea para llevar a cabo su análisis en el lugar del secuestro o para quitar las medidas de seguridad propias del móvil y de dicha manera proceder a su posterior examen”.

El abogado fue detenido en el barrio Golf luego de que la Justicia detectara accesos remotos a los dispositivos secuestrados en la causa por estafas Policía bonaerense

La policía allanó de forma simultánea un domicilio en Beccar, San Isidro, donde reside una prima de Payarola Hernayes. Los investigadores buscan documentos sobre las víctimas.

El historial judicial del expediente

El abogado enfrentaba complicaciones legales antes de su arresto. El mes pasado, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro fijó una caución de 300 millones de pesos para su libertad. Su domicilio y estudio en Nordelta registraron un allanamiento en junio.

En aquel momento, el juez de Garantías Orlando Díaz rechazó la detención solicitada por el fiscal Iribarren y solo permitió los registros. A principios de junio, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ratificó su procesamiento por estafa en la denuncia del futbolista Gonzalo Montiel, según informó el sitio Infobae.

