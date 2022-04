Harta, Wanda Nara estalló contra la China Suárez y recordó el conflicto con Eugenia Tobal

Cansada de que Eugenia “la China” Suárez intente de nuevo contactar a Mauro Icardi, su marido, Wanda Nara no pudo contener su ira y atacó con todo a la actriz. Además de tildarla sin vueltas y eufemismos de “mala mina”, la empresaria recordó otro gran escándalo que protagonizó Suárez dentro del mundo del espectáculo: el inicio de su romance con Nicolás Cabré cuando el actor esperaba un hijo con la que era su flamante esposa, Eugenia Tobal. “Acariciaba un embarazo y se acostaba con el marido”, le escribió furiosa a Luli Fernández, panelista de Socios del Espectáculo.

Para contextualizar los mensajes de Wanda, Fernández contó que se dieron cuando la empresaria llegó a París. “Wanda está enojada y está harta. No puede creer esta situación”, reveló, y explicó que tiene buena relación porque es muy amiga de Zaira, su hermana. “Lo que escuché fue una mina que dice literalmente: ‘basta, ¿qué es lo que busca?’”, contó luego. Además, reveló que si bien en un principio Wanda le pidió que no hablara del tema, luego la autorizó a compartir una charla que tuvieron por medio de mensajes de WhatsApp.

El diálogo lo abrió Luli Fernández al enviarle a Wanda la captura de pantalla con el mensaje que la China le mandó a Mauro por medio de su amigo, Marcelo “Mancha” Latorre, y la consulta sobre su veracidad. El mensaje era un simple “hola” que llegó al celular del jugador de fútbol mientras Nara presentaba su línea de cosméticos e inauguraba su local en el Shopping del Abasto.

Luego de responder el saludo con amabilidad, Wanda le confirmó que estaba al tanto de ese mensaje y que se lo había contado Mauro. Incluso, que le había mandado la captura mientras ella estaba en Buenos Aires. “Ahora que llegué hoy vi todo. Pero ya sé que se maneja así. No es la primera vez. Mauro me muestra todo y me cuenta que le escribió.

Cuando Luli le dijo que le contaron que el teléfono desde donde se envió el mensaje es de Mancha Latorre y le pidió confirmar esa información, Wanda disparó contra la actriz con todo. “No le importa nada, lastimó muchas familias. Yo soy muy feminista pero esto es de mala mina. Estamos hablando de la misma que acariciaba un embarazo y se acostaba con el marido en un camarín. Y al tiempo ella quedó embarazada. Me espero todo lo peor de ella. Solo confío en el amor de mi familia”, redactó Wanda. Por último, escribió: “Que se maneje como quiera, para mi está terminado el tema”.

Hace poco tiempo, Tobal recordó aquel triste episodio de su vida: estaba casada con Cabré y acababa de perder un bebé cuando su marido inició una relación con Suárez. Al respecto, señaló: “En ese momento elegí no hablar, tenía una cosa más importante que hacer que era sanarme. Hablar era seguir metiéndole sal a la herida. No vivo con resentimiento, lo que pasó, pasó; yo ya sané, perdoné”.

La China, también enojada

“La China Suárez está sacada, en medio de un ataque de nervios”, reveló Paula Varela sobre cómo se tomó la actriz la trascendencia de su mensaje a Mauro Icardi cuando todo parecía que se había calmado. Además, la periodista contó que se va a España a trabajar y que no ve la hora de subirse a ese avión y olvidarse de todo.

“La China explotó”, reveló Varela al tiempo que leía un mensaje en su celular. “Cuando se entera de que Wanda se enteró explotó como una loca. No es que ella quería que Wanda se entere, le salió como el tujes”, completó Varela, y agregó que la actriz no creyó que el futbolista la iba a mandar al frente porque habían vivido una historia de complicidad durante el tiempo en el que mantuvieron una relación virtual.

El mensaje que la China le mandó a Icardi le llegó al futbolista por medio del celular de su íntimo amigo Marcelo “Mancha” Latorre. Latorre es una persona del círculo íntimo de la actriz, se conocieron incluso antes del nacimiento de Rufina y siempre aparece en las historias y en las fotos de Instagram de Eugenia Suárez. Es más, fue él quien fue a la función privada VIP con La China de la película que protagonizan Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez, Competencia oficial.