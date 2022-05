El tremendo insulto de Antonio Gasalla que descolocó a un movilero que lo esperaba en la puerta de su edificio

Días atrás Miguel Ángel Pierri, abogado de Antonio Gasalla, realizó una entrevista televisiva para hablar de manera pública sobre la compleja situación que vive actualmente el capocómico. De acuerdo a lo que explicó, fue víctima de una estafa millonaria y todas las miradas están puestas en una persona de mucha confianza cuya identidad no fue revelada. La preocupación, tanto de sus colegas como de la audiencia, no tardó en aparecer y desde A la tarde (Amérca) intentaron localizarlo para ver cómo se encontraba. Sin embargo, al ser interceptado por el móvil, su reacción fue tan abrupta como inesperada.

La inesperada respuesta de Antonio Gasalla que descolocó a un movilero de América

A mediados de abril, Pierri dialogó con el equipo de LAM (América) para brindar algo de claridad sobre la situación actual de su cliente y amigo. Durante la conversación, relató que recientemente fue víctima de un robo y una estafa que resultaron en la perdida de una decena de objetos valiosos así como también delas escrituras de un par de propiedades.

Según explicó, Gasalla vive en una planta baja de un edificio ubicado en Recoleta pero, a su vez, cuenta con un departamento en la planta alta. En los días previos a la entrevista, encontraron un armario abierto y varios documentos de suma importancia desaparecidos. “Descubrimos en la planta baja que faltan dos escrituras y no las podemos encontrar por ningún lado”, señaló.

Asimismo, compartió el testimonio de una vecina quien dijo a la Policía que, diez días antes, había visto un camión de mudanzas llevarse varios muebles del piso de Antonio. “Hay algunos que valen millones de pesos”, citó el abogado. E, indignado, agregó: “Hay cuadros muy importantes, hay orfebrería. Pareciera que, a través de algún artilugio, alguien retiró una cantidad importante de esos muebles y que por todos esos muebles le pagaron a Antonio 120.000 pesos. No hay un cenicero de esa casa que tenga ese valor”.

Antonio Gasalla fue estafado Captura de pantalla

Pierri manifestó que la salud deteriorada del humorista pudo haber jugado un papel importante en esta trágica situación. “Antonio no está pasando un buen momento de salud, no memoriza. De hecho ha decidido él personalmente retirarse de la actividad. Calculo que alguien inescrupuloso se presentó, y le hizo una oferta por estos muebles”, disparó. No obstante, se mostró optimista y aseguró que van a encontrar al responsable.

Dentro de este preocupante contexto, desde A la tarde (América) buscaron a Gasalla para saber cómo se siente. Tucho, movilero del ciclo, lo localizó y lo acompañó junto a la cámara mientras caminaba por la calle para dirigirse a su edificio. Le preguntó cómo estaba y qué pasó con las escrituras. Seco, el entrevistado respondió: “Estoy bárbaro”.

El actor tuvo un exabrupto en diálogo con América

En un intento de sacar algo más de información, el periodista indagó: “Nada más queríamos saber cómo te sentías, cómo estás. ¿Vendieron la casa? ¿Por qué sacaron el cartel de venta?”. Luego de tomarse unos segundos, ya parado en la puerta de listo para entrar, se giró hacia su interlocutor y le dedicó una larga lista de insultos. “Vayansé a la c***a de su madre”, exclamó varias veces a medida que entraba furioso a su casa. Sorprendido y sin saber qué decir, Tucho se disculpó con los televidentes y le puso un final al móvil.