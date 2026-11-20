El conflicto entre Wanda Nara y María Eugenia ‘la China’ Suárez sigue dando que hablar. En medio del escándalo mediático, Carolina ‘Pampita’ Ardohain habló con Puro Show (eltrece) tras asistir a una gala benéfica en el Hipódromo de Palermo y dejó en claro su postura sobre el enfrentamiento entre la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) y la actriz.

Pampita se refirió al escándalo entre Wanda Nara y María Eugenia 'China' Suárez (Foto: Captura TV)

La pregunta sobre cómo impacta esta exposición en su entorno no es casual: Bautista, Beltrán y Benicio —los hijos que Ardohain tuvo con Benjamín Vicuña— son hermanos por parte de padre de Magnolia y Amancio, los hijos del actor chileno con la China Suárez. En ese esquema de familia ensamblada, cualquier cruce mediático que involucre a la actriz amenaza con salpicar la rutina cotidiana y el ámbito escolar o social de los chicos.

Benjamín Vicuña y la China Suárez junto a Magnolia y Amancio, hermanos de los hijos que el actor chileno tuvo con Pampita (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Sin embargo, cuando el cronista quiso saber si el ruido que rodea a estas polémicas termina afectándolos, la modelo buscó llevar tranquilidad y explicó cómo manejan el tema junto a Vicuña para preservarlos. “No, los chicos no se intoxican con nada de esto, no miran tele, no leen portales. Hoy los jóvenes eligen el contenido que miran, lo ven en el horario que ellos quieren, en otras plataformas. Es muy distinto a cuando yo era chica”.

Pampita se metió en el escándalo entre Wanda Nara y María Eugenia la 'China' Suárez

Ante la repregunta sobre si es posible mantenerlos al margen de todo lo que ocurre en los medios, la modelo aseguró que lograron construir un día a día alejado del escándalo: “No, se puede. Nosotros lo hemos logrado, hemos logrado que tengan una vida lo más normal posible”.

Luego, el notero llevó la charla hacia el reciente enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez y le preguntó cómo se posiciona ante esa situación. Pampita evitó tomar partido y se mostró firme en no juzgar decisiones familiares ajenas. “No opino y no me gusta opinar de otras madres, otros padres. No soy quién para juzgar a nadie”, aseguró.

Además, tampoco aceptó darles un consejo a las protagonistas de la disputa cuando le consultaron qué les diría si se lo pidieran: “No lo puedo dar, cada persona sabe lo que hace y no me correspondería tampoco”.

Hacia el final de la nota, al ser consultada por el episodio que protagonizó al compartir por error una foto de Suárez en sus redes sociales, la modelo lo desdramatizó entre risas con una frase breve: “La tecnología no es lo mío, evidentemente”.

La China Suárez dejó de seguir a Pampita y se destapó un nuevo escándalo

No es la primera vez que Pampita opta por mantenerse al margen del escándalo. La postura de la conductora también cobra sentido frente a un historial previo de idas y vueltas con la ex Chiquititas. El año pasado, mientras vivía en Estambul junto a Mauro Icardi, la China Suárez dejó de seguir a Ardohain en Instagram —algo que detectó y contó Juariu desde sus redes sociales—, un movimiento que en Intrusos (América TV) asociaron tanto a los cortocircuitos con Benjamín Vicuña por los permisos de viaje de Magnolia y Amancio como a un posible malestar por el desembarco de la modelo como rostro de Carolina Herrera, firma vinculada anteriormente a la actriz. Según se señaló entonces en el programa, Carolina prefirió no devolver el unfollow y guardó silencio.