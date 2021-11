La contundente advertencia que la China Suárez le hizo a Alejandro Fantino cuando le preguntó por el Wandagate

La primera fue Wanda Nara. La protagonista indiscutida del Wandagate tuvo una extensa charla con Susana Giménez que fue emitida por Telefe para luego pasar, completa y sin cortes, en la plataforma Paramount+. Pero, antes de eso fue Eugenia ‘la China Suárez quien grabó una entrevista con Alejandro Fantino que se verá por Star+ el 29 de noviembre. Lejos de ahondar en el tema como lo hizo la empresaria, la actriz limitó sus declaraciones. Con mucho hermetismo sobre el material, apenas se conoció una frase que dio respecto al escándalo que protagonizó con Mauro Icardi.

Fue la periodista Laura Ubfal a través de su portal web quien dio a conocer, en primera instancia, la respuesta que le dio la ex Casi Ángeles al conductor cuando quiso indagar en el reciente escándalo. “El periodista Alejandro Fantino la recibirá en un en un imperdible mano a mano. Por lo que se sabe, él le preguntó dos veces sobre el ya célebre Wandagate y la China le contestó que solo le debe explicaciones a sus hijos”.

La China Suárez brindó una entrevista mano a mano con Alejandro Fantino en el nuevo ciclo "En primera persona" en Star+ (Foto: Prensa Star+) Prensa Star+

Pero este encuentro tiene ciertos condimentos a contemplar de cara a su estreno. Primero que nada, y a diferencia de Nara, la entrevista encabezada por Fantino es la debutante de un nuevo ciclo para la plataforma. Especiales Star+: En primera persona tendrá artistas invitados para que hablen de su vida privada y su trabajo, y una de las involucradas en el escándalo de los últimos meses fue la primera convocada.

Por otro lado, hay un dato importante a tener en cuenta: la entrevista de la China Suárez fue grabada antes que la de Nara, por lo que no habrá una respuesta directa a las declaraciones de la empresaria al menos en esta entrevista.

El adelanto de la entrevista a La China Suárez (Foto: Captura Twitter/@mystarlatino)

“Estaba previsto que saliera el de Wanda primero. Este se grabó antes, así que no le responde a ella”, remarcó semanas atrás en Intrusos (América) el periodista Rodrigo Lussich.

Adelanto entrevista de La China Suárez con Alejandro Fantino

Hasta ahora, se conocen pocos detalles del reportaje y apenas se dio a conocer un video anticipo de aquella jornada. “Te invito a que me conozcas sin intermediarios. A que me veas y a que me escuches en primera persona por Star+”, se la escucha decir a la actriz en un clip en blanco y negro publicitando el encuentro. Por su parte, la empresa lo presenta como “la versión que faltaba” y que la actriz contará “todo lo sucedido con el escándalo en el que se vio envuelta”. Ahora habrá que esperar hasta que se emita la entrevista para saber si esto último es cierto.