La increíble razón por la que discriminan a Emily Ratajkowski en las redes sociales

A meses de ser madre, Emily Ratajkowski sorprendió al revelar las críticas que padece por su aspecto físico y decidió compartir una fotografía con una confesión inesperada.

La modelo de 30 años acumula más de 28,6 millones de seguidores en Instagram, y desde su cuenta aprovecha para mostrar su experiencia de la maternidad.

Ratajkowski, quien publicó su primer libro My Body (Mi cuerpo), confesó que cada vez que sube una fotografía recibe mensajes negativos.

A partir de una imagen tomada a comienzos de noviembre en la alfombra roja de los premios CFDA (Consejo de Diseñadores de Moda Americanos) en la que se notan sus abdominales marcados y escribió: “Casi no publiqué esto porque sabía la controversia que provocaría, pero ¡es mi cuerpo y no voy a sentir vergüenza! ¡Dios los bendiga!“.

La modelo Emily Ratajkowski confesó que recibe críticas cada vez que publica una fotografía Instagram emrata

Poco después, la modelo decidió borrar la confesión y solo dejó su muestra de agradecimiento. De todas maneras, la publicación obtuvo miles de respuestas que hicieron alusión a su comentario, algunos de apoyo y otros de usuarios que volvieron a criticarla.

La modelo hacía referencia a las controversias que generaron las publicaciones que subió luego de dar a luz a Sylvester, su primer hijo con el productor Sebastián Bear Mcclard.

“La gente estaba realmente enojada”, comentó Ratajkowski en una entrevista concedida al locutor estadounidense Howard Stern. “Publiqué un video en pijama que mi empresa acababa de lanzar… Una mujer estaba tan enojada…”.

Emily no entendió el porqué de la controversia y opinó: “Escucha, mi cuerpo es diferente. Todavía tengo un poco de piel extra”. Luego reflexionó sobre su embarazo y los cambios que tuvo que atravesar. “Mi cuerpo estaba cambiando y no solo estaba mi vida, sino la vida de este pequeño bebé en camino”, recordó.

Su libro donde detalla más aspectos de su vida ya está disponible, y tiene el objetivo de generar conciencia y visibilizar a través de su experiencia propia lo que sufren las mujeres en la industria del espectáculo.

La traumática experiencia que vivió al comienzo de su carrera

A mediados de mes, Ratajkowski sorprendió al revelar una serie de duros episodios que padeció de joven, cuando estaba transitando sus primeros pasos en su carrera. La actriz contó por primera vez que, de niña, debió soportar comentarios viles de parte de un agente de casting y sentenció que está “cansada de ser un símbolo sexual”.

La famosa modelo decidió contar el despiadado momento que debió afrontar siendo muy pequeña. Y como sostuvo, tomó la decisión de hacer públicas algunas experiencias propias, porque está convencida de que muchas jóvenes siguen atravesando por momentos así actualmente.

Si bien no mencionó el nombre del agente de casting implicado, Emily relató: “Yo era una niña, pero de alguna manera ya era una experta en detectar el deseo masculino, incluso aunque entendía completamente qué hacer con él”. De esta manera, pasó a narrar el episodio ocurrido mientras ella cursaba el colegio secundario: “En medio de unas pruebas, mientras miraba su portafolio, este hombre me dijo al comenzar: ‘Este es el look. Así es como sabemos que esta chica se fo...’”.

A continuación, Ratajkowski citó varios ensayos feministas y aseguró que su objetivo es luchar contra esas prácticas y visibilizar lo que deben atravesar desde temprana edad las mujeres que deciden comenzar en su profesión.