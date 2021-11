La China Suárez: cómo vive la previa del especial donde romperá el silencio tras el Wandagate

La China Suárez se muestra distendida y disfrutando del trabajo y la maternidad. No parece perturbada luego de que Wanda Nara hablara con soltura sobre un hecho que la tuvo como antagonista, su affaire con Mauro Icardi. Más allá del comunicado que compartió en su cuenta de Instagram y de algunos mensajes que fueron interpretados como respuestas encubiertas, la ex de Benjamín Vicuña no hizo declaraciones públicas tras ser señalada como la tercera en discordia entre la empresaria y el futbolista. Esta noche será su momento: se verá en la pantalla de Star+ un mano a mano que tuvo con Alejandro Fantino en un ciclo de entrevistas íntimas.

Más allá de que el especial fue grabado antes de que se viera la exclusiva que dio Wanda con Susana Giménez, muchos especulan que será en ese contexto en que la actriz se explayará por primera vez sobre los hechos. Aunque según contó la periodista Débora D’Amato en A la tarde (América TV), Suárez se siente arrepentida de haber grabado su versión antes de Wanda y Mauro porque “algunas cositas le quedaron un poco atragantadas”.

La China Suárez postea desde el avión https://www.instagram.com/stories/sangrejaponesa/2717348522821525880/

Horas antes de que se emita el especial, la China eligió algunas postales para mostrar desde su cuenta en la red social de las fotos. Mientras los medios indagan en la supuesta inminente separación de Wanda y Mauro y en las causas de la ruptura de la actriz con el padre de dos de sus hijos, ella se muestra adentro de un avión, posando ya en casa con una sonrisa pícara. No parece demasiado preocupada, aunque sigue anunciando esa esperada entrevista. “Nos vemos en Star+”, escribe junto a la foto promocional del especial. Se dijo que después de que se emitiera el encuentro entre Susana y Wanda por Telefe, Suárez tenía pensando enviar cartas documento, pero en su perfil nada de eso se percibe.

Cómo vive la previa del especial

Más tarde, vuelve a la carga para compartir con sus seguidores sus rutinas familiares. Abrazos, cosquillas, caricias y risas con Amancio, el menor de sus hijos con Vicuña. La mamá de tres le aprieta una de las piernas, se muerde los labios, se la ve enamorada de su benjamín. Lo que sigue es una postal de la alimentación saludable que le da a su hijo y un video mostrando cómo el pequeño mete toda la cara en el plato. Algo que, según señala Suárez, han hecho sus dos hermanas -Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, y Magnolia-. “Lo que se hereda no se roba”, escribe como epígrafe de una imagen donde pueden verse a sus tres hijos haciendo lo mismo: metiéndose de lleno en el plato de comida. Así, entre viajes, tiempo en casa y diversión junto a sus retoños se muestra la China, quien con el tiempo se ha acostumbrado a estar en el centro de la escena.

Suárez sonríe desde su casa https://www.instagram.com/stories/sangrejaponesa/2717348522821525880/

Más allá de esta aparente calma, días atrás la actriz compartió unas palabras en las redes sociales que fueron leídas por muchos como un manifiesto. “Talking shit about others won’t reduce the shit in your life”, que traducido al español significa: “Hablar mier... sobre los demás no reducirá la mier... en tu vida”. La publicación fue acompañada de tres emojis de rayos, lo que parece ser un mensaje contundente para sus detractores. Cuando estalló el escándalo que la señaló como la tercera en discordia en el matrimonio de la empresaria y el futbolista del París Saint Germain, y que luego se comprobó que era cierto, la actriz había hecho su primer descargo en Instagram para dar su versión de los hechos.

China Suárez y la similitud entre sus tres hijos https://www.instagram.com/stories/sangrejaponesa/2717348522821525880/

Mientras que el presente laboral de la China goza de buena salud, rodó en España y en la Argentina una película junto a Álvaro Morte, El Profesor de La casa de papel, y según se dice no paran de lloverle propuestas, su vida personal no para de dar cimbronazos.

Lo que se sabe del especial

Lejos de ahondar en el tema como lo hizo la empresaria, según trascendió, la actriz limitó sus declaraciones. Con mucho hermetismo sobre el material, apenas se conoció una frase que dio respecto al escándalo que protagonizó con Mauro Icardi.

Fue la periodista Laura Ubfal a través de su portal web quien dio a conocer, en primera instancia, la respuesta que le dio la ex Casi Ángeles al conductor cuando quiso indagar en el reciente escándalo. “El periodista Alejandro Fantino la recibirá en un imperdible mano a mano. Por lo que se sabe, él le preguntó dos veces sobre el ya célebre Wandagate y la China le contestó que solo le debe explicaciones a sus hijos”.

Hasta ahora, se conocen pocos detalles del reportaje y apenas se dio a conocer un video anticipo de aquella jornada. “Te invito a que me conozcas sin intermediarios. A que me veas y a que me escuches en primera persona por Star+”, se la escucha decir a la actriz en un clip en blanco y negro publicitando el encuentro. Por su parte, el servicio de streaming lo presenta como “la versión que faltaba” y que la actriz contará “todo lo sucedido con el escándalo en el que se vio envuelta”. Ahora habrá que esperar hasta que se emita la entrevista para saber si esto último es cierto.