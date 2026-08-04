El talento oculto de la China Suárez con el que mima a Mauro Icardi

Mauro Icardi decidió hacer una pausa en el torbellino de acusaciones y escándalos mediáticos con Wanda Nara para dedicarle un posteo muy especial a su pareja, Eugenia “la China” Suárez. Lejos de las polémicas por los pasaportes de sus hijas o los rumores sobre su futuro futbolístico, el delantero rosarino eligió resaltar una faceta poco conocida de la actriz.

El delantero rosarino eligió resaltar una faceta poco conocida de la actriz (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Es que, después de un largo tiempo de lucir el característico rubio platinado, Icardi reveló que la ex Casi Ángeles es la autora detrás de aquel estilo. En las últimas horas, el rosarino compartió una imagen que dejó al descubierto: su novia es la que se encarga personalmente del mantenimiento de su cabellera.

“Qué suerte que tengo de cortarme el pelo y tener una novia multifacética que aprendió a teñirme. Te amo”, escribió sobre una imagen que publicó en su perfil de Instagram, cuenta en la que tiene 13,7 millones de seguidores, y en la que se lo vio posar con el torso desnudo frente al espejo.

Mauro Icardi sorprendió con una faceta desconocida de su enamorada (Foto: Captura Instagram/@mauroicardi)

El posteo se da en un contexto de constantes tensiones familiares. Tras protagonizar un escandaloso ida y vuelta mediático con Wanda Nara por no autorizar el reemplazo de los pasaportes de Francesca e Isabella que fueron robados en Italia, el delantero evalúa sus próximos pasos en su carrera futbolística.

Entre las opciones que trascendieron figuran el Como 1907 de Italia y un eventual interés de Platense. Sin embargo, más allá de la incertidumbre deportiva y legal, Icardi eligió mostrar este costado relajado junto a la China Suárez, de quien celebra una habilidad que hasta ahora permanecía en la intimidad.

Aquel posteo del exdelantero del Galatasaray llegó después de que en los últimos días se expresara sobre la resolución de la jueza italiana. “Finalmente, la jueza italiana autorizó la firma de los pasaportes de mis hijas. Para quienes saben leer entre líneas, esta resolución es, en realidad, la mejor noticia que podía recibir“, expresó.

El posteo de Mauro Icardi tras la resolución de la justicia italiana (Foto: Captura Instagram/@mauroicardi)

En ese sentido, mencionó que, si bien la decisión judicial favoreció en primera instancia a la madre de las menores, el no haber firmado él los documentos le permitiría luchar a favor de la restitución internacional. “Hoy se encuentra en curso un proceso de restitución internacional de dos menores. Como padre, hace ya dos años que sostengo una misma postura: me opongo a que mis hijas vivan en Argentina, sometidas a una justicia que ha demostrado ser ineficaz y condicionada por intereses que poco tienen que ver con la imparcialidad que debería garantizar”, agregó.

Y completó: “Firmar esos documentos implicaría actuar en contra de los principios que vengo defendiendo desde el primer día y de la lucha que sostengo, desde hace dos años, por el bienestar, la protección y el futuro de mis hijas. Porque, por encima de cualquier conflicto, estrategia o interés de los adultos, ellas son lo único que verdaderamente importa en toda esta situación”.