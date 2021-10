Verónica Ojeda habló del duro testimonio de Mavys Álvarez contra Diego Maradona

Verónica Ojeda se mantuvo durante algunos días al margen de la controversia que desataron los testimonios de Mavys Álvarez sobre el cuestionable vínculo que la unió Diego Maradona cuando ella tenía apenas 16 años. Ahora, la madre de Dieguito Fernando rompió el silencio y habló del tema en Polémica en el bar (América), en donde hizo referencia a la situación.

“Me llamaron de la producción y contesto porque le tengo aprecio a todo Polémica en el bar”, dijo la expareja de Maradona. “No voy a opinar por respeto a mi hijo, Diego Fernando, que hace 15 días está mirando solo Pakapaka y Nickelodeon porque no puede ver la tele. ¡Tiene ocho años!”, agregó la mujer. “Por sobre todas las cosas, entiendo todo lo que está pasando [Mavys Álvarez] por ser mujer, pero no deja de ser el padre de mi hijo”, insistió Ojeda.

Luego, Mariano Iúdica, conductor del ciclo, le preguntó si está sorprendida por los testimonios que Álvarez expresó al canal norteamericano América TeVe. Ella, nuevamente, dijo que no quería opinar sobre el tema. “Es muy delicado y están hablando del padre de mi hijo, que con todos los errores que ha cometido, no deja de serlo”, insistió la madre de Dieguito Fernando.

“Ahora tiene ocho años. Gracias a Dios, tiene una mamá que trata de obviar y que no vea estas cosas”, contó Ojeda luego de que Augusto Tartúfoli le preguntara cómo tratará estos temas con su hijo cuando crezca. “Hago todo lo posible para que evite ver estas cosas. Obviamente, en algún momento, cuando él sea más grande, me va a preguntar, pero bueno, en su momento vamos a tener una charla. Hoy por hoy, tiene ocho años, y por ahora no entiende esas cosas”, añadió Ojeda.

Verónica Ojeda habló de los testimonios de Mavys Álvarez

La palabra de Claudia Villafañe

Poco después de que se hiciera público el relato de Álvarez, Claudia Villafañe, también expareja de Maradona y madre de sus hijas Dalma y Giannina, publicó un fuerte mensaje en sus stories de Instagram donde, sin nombrar a nadie, disparó sin filtro.

“Te merecés todo lo que le hiciste a otros. Tú sabrás si eso te da miedo o felicidad…”, lanzó la exesposa de Maradona en la red social.