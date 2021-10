Los escalofriantes detalles de la querella que Mavys Álvarez presentó contra el entorno de Diego Maradona

Luego de que se conociera el testimonio de Mavys Álvarez, quien asegura haber mantenido una relación con Diego Maradona durante su estadía en Cuba , la Fundación por la Paz y el Cambio Climático presentó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10 una denuncia para que se investigue una serie de supuestos delitos cometidos en 2001, cuando la joven, aún siendo menor de edad, fue traída al país durante dos meses y medio.

La denuncia, que se presentó ante la justicia argentina y ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), apunta a que se investigue al entonces entorno del astro de fútbol para determinar si se incurrió en el delito de trata de personas, al traer al país a una joven que no contaba con los papeles reglamentarios para ingresar de manera legal . Además la fundación solicitó que se tenga en cuenta a Álvarez como querellante, a través del duro testimonio de lo vivido en esa época.

En el escrito presentado ante la justicia argentina, Álvarez asegura: “Durante mi estadía en la Argentina, en 2001, en donde permanecí durante dos meses y medio, no se me permitía salir sola de los hoteles en los que me alojé, ni tampoco de un departamento ubicado en Capital Federal en donde permanecí, habiendo siempre personas encargadas de que permaneciera allí . Durante la totalidad de mi permanencia en el país, solo pude realizar dos actividades que elegí (una a comprar y otra al zoológico), aunque siempre acompañada por una persona hasta mi regreso”.

“Del mismo modo, en Argentina, y aún siendo menor de edad, fui presionada a realizarme una operación de aumento de mamas, la que se realizó en el país sin autorización de ninguna persona responsable por mí . En las mismas circunstancias, me suministraron drogas en el país, las cuales me acarrearon una adicción durante muchos años. Las secuelas de lo que viví perduran hasta hoy”, señala Álvarez en otro fragmento de su duro testimonio.

Además de la gente que colaboraba con Maradona en esos años, también se pidió que se investiguen a las autoridades de Migraciones que autorizaron el ingreso y egreso de la menor, que viajó sola y no contaba con documentación suficiente para hacer dichos trámites, así como a funcionarios públicos cubanos y argentinos que permitieron el traslado e ingreso de la menor de 17 años al país.

El descargo de Guillermo Coppola

"Me sorprende lo que dice esta chica", dice Guillermo Coppola sobre las declaraciones de Mavys Álvarez Instagram: @guillermocoppola

“Yo sé quién soy, y en la calle la gente también lo sabe, y no me hago el distraído”, le dijo Guillermo Coppola a LA NACION, al ser consultado sobre el testimonio de Álvarez. “Cuando digo que las cosas me sorprenden es porque yo sentí que no se vivía lo que esta chica cuenta. Realmente me sorprende [lo que dice]. Además, hay periodistas serios, muy serios, que han ido a Cuba y se quedaron meses allá, por ejemplo los que escribieron el libro de Diego, y han tenido oportunidad de compartir cosas y ver cómo vivíamos. También está el doctor Alfredo Cahe, un profesional... Ya no se trata de ‘los amigos del campeón’, se trata de profesionales del periodismo y de la salud que estuvieron allá. Por eso no es que me sorprendió; me sorprendió lo vivido por esta chica, no que declare... Que declare me parece perfecto”, cerró el entonces representante y amigo de Maradona.