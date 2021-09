Maxi Diorio habló de su difícil infancia: “Tuve mil operaciones, no veo de un ojo”

Maxi Diorio (39) emocionó a todos en la pista de ShowMatch (eltrece) al referirse a su difícil infancia. Con la ayuda de su compañera de baile y amiga personal Celeste Muriega (32), el bailarín reveló que sufrió parálisis facial, que no ve de un ojo y que desde chico debió someterse a múltiples operaciones.

Este jueves, Celeste Muriega y Maxi Diorio brillaron en la pista de La Academia de ShowMatch. La pareja, que realizó una coreografía al ritmo de “El Makinon” de Karol G y Mariah Angeliq, se llevó todos los aplausos y elogios.

Maxi Diorio y Celeste Muriega en la pista de ShowMatch

Y, como en tantas otras ocasiones, el momento de la devolución del jurado dio lugar a un emotivo momento repleto de confesiones y anécdotas por parte del bailarín. Todo sucedió luego de que Muriega resaltara la calidad de persona, el sacrificio y la perseverancia que Diorio ha desarrollado a lo largo de los años.

“Cualquier persona que conoce un 10 por ciento de Maxi se va a dar cuenta por qué lo elegí. Es una persona increíble que tiene una historia detrás…”, comenzó relatando Muriega. Tras ofrecerle al protagonista que tome la palabra, se negó. “Otro día. ¿Tenemos tiempo?”, se excusó.

Pero para completar la presentación que había iniciado su partenaire, Muriega añadió: “Uno le ve súper entero, pero tiene un montón de cosas. Cuando nació, le dijeron que no iba a caminar, que iba a tener problemas de crecimiento, nació sin escuchar de un oído, sin ver de un ojo, sufrió mil operaciones, mil cosas. La familia lo protegió un montón: durante mucho tiempo lo tenían en una cajita de cristal”.

Muriega además reveló que en los ensayos previos a su performance en la pista, el bailarín sufrió una percance que casi le impide bailar, pero gracias a su fuerza de voluntad pudieron lucirse en el programa. “Justo ayer nos pasó algo muy sensible porque se quedó duro, no podía moverse y hoy se levantó y dijo: ‘Yo quiero bailar igual’. Se inyectó todo, tiene la espalda roja. Le ofrecí cambiar algún truco y me dijo que no. Eso habla de su profesionalismo y de las ganas que tiene de estar en esta pista”, remarcó.

Tras las palabras de apoyo de su compañera y la atenta escucha del conductor Marcelo Tinelli, Diorio se soltó, compartió detalles desconocidos de su infancia y se abrió como pocas veces alguien lo hace durante un programa de televisión.

Maxi Diorio reveló su emotiva historia de vida con parálisis facial - Fuente: eltrece

“La pasé heavy de chico. Pero gracias a mi familia que me tuvo en una cajita de cristal pude salir adelante. Viví de operación en operación, se me nota en la cara. Me dijeron que supuestamente no iba a poder caminar, no veo de un ojo, no escucho de un oído, tuve parálisis facial, un montón de cosas”, enumeró Diorio con la emoción a flor de piel.

Sobre el final de su relato, remarcó todos sus logros personales y lo que significó haber llegado a uno de los programas más exitosos de la TV argentina. “Terminé siendo gimnasta, representé a mi país y llegué acá en 2007. Nunca te lo dije, pero me cambiaste la vida y te lo quería agradecer”, concluyó el bailarín antes de fundirse en un abrazo con Tinelli.