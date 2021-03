Maxi Diorio mandó al frente a Cele Muriega con una intimidad

Los percances están a la vuelta de la esquina y existen dos maneras de enfrentarlos: con enojo o diversión. La última opción fue la manera con la que el acróbata Maxi Diorio y la bailarina Celeste Muriega manejaron una complicada situación. “Celeste no llegó a Carlos Paz, necesita su ropa y no tenemos llaves de su casa. Me dijo que entre por una ventana”, comenzó relatando el bailarín.

Resulta que la temporada teatral de verano en Córdoba está llegando a su fin y en consecuencia muchas de las obras anunciaron sus últimas funciones. En este sentido, el show en el que participan Maxi, Celeste, Facundo Toro, Marcelo Iripino y elenco se preparan para despedirse del público. Sin embargo, un vuelo demorado generó una divertida anécdota entre los colegas y todo quedó registrado en Instagram.

El desopilante percance de Maxi Diorio y Celeste Muriega

“La Muriega me llamó para decirme que no sé qué le pasó con el vuelo pero todavía está en Buenos Aires. El tema es que para cuando llegue acá a Carlos Paz, va a faltar muy poco para que arranque la obra y necesita toda su ropa”, empezó diciendo Diorio en una de sus historias.

“Me dijo que hay una ventanita en la cocina, que me meta por ahí”, comentó con complicidad y tras unos minutos continuó el relato pero desde la casa en cuestión. “Bueno, me metí. Te voy a revisar todo”, adelantó. “Ay, Muriega no tenés nada. Media pila. Te quería vaciar todo, qué crota”, expresó con humor evidenciando la heladera poco utilizada.

“Los vecinos pensaban que venía a robar”, terminó por contar entre risas mientras mostraba victorioso la misión cumplida.

LA NACION