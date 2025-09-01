Christian Sancho tuvo que ser internado y generó preocupación por su salud

Christian Sancho notificó a sus seguidores de su evolución médica tras ser internado en la UPD (Unidad de Diagnóstico Precoz) de Belén de Escobar, provincia de Buenos Aires. La noticia se dio a conocer el fin de semana tras una serie de publicaciones de él y Celeste Muriega, esposa del actor.

“Hubo parada técnica”, describió Muriega en sus historias de Instagram, dando a entender que Sancho debió ser hospitalizado, aunque no se especificó bien por qué y cuánto tiempo. Acostado en una camilla, el actor solamente levantó el pulgar y dejó el enigma sobre su estado de salud.

Celeste Muriega comunicó sobre el estado de salud de Christian Sancho

Horas más tarde, el propio Sancho confirmó que le dieron el alta médica y explicó, resumidamente, cómo fue su estadía en el hospital, donde recibió los cuidados intensivos para estabilizarlo.

“Muchas gracias a todas las personas, familia y amigos que se preocuparon y me enviaron su mensaje. Solo quiero decirle gracias por estar siempre”, comenzó Sancho en una foto donde aparece él, su esposa y una médica que intervino en su tratamiento.

Inmerso en su profesión y en las distintas aristas que lo conforman, Sancho dio a entender que la sobreexigencia lo llevó a colapsar y, por ende, precisó de ayuda médica para poder estabilizar su cuadro.

El comunicado de Christian Sancho en Instagram

“A veces el cuerpo avisa que hay que frenar y escucharlo un poco más. En la semana profundizaré que me pasó pero hoy solo quiero agradecer a Juan Manuel Ordoñez y Ruth Murre y a todo el cuerpo médico de la UPD de Belén de Escobar”, sintetizó Sancho.

Sin olvidar la compañía incondicional de su esposa, el protagonista de esta historia hizo extensivo el agradecimiento a la modelo, quien estuvo al pie del cañón en este pequeño altercado que sufrió.

Celeste Muriega se sumó a los agradecimientos por la atención que recibió su esposo

“Te agradezco sobre todo a vos que estuviste al lado mío en todo momento. Qué gran compañera que sos. Te amo hoy y siempre. Gracias”, finalizó Sancho acerca de este contratiempo que le tocó vivir.

Agradecidos por la contención que le brindó el hospital y los profesionales que intervinieron para socorrer al actor, Muriega también le dedicó unas palabras a los médicos. “Ya le dieron el alta. Gracias a todos los que preguntaron”, destacó la mujer.