Christian Sancho tuvo que ser internado y generó preocupación por su salud
El actor estuvo ingresado en un hospital durante el fin de semana por razones que aún se desconocen; el conmovedor mensaje en sus redes sociales
- 2 minutos de lectura'
Christian Sancho notificó a sus seguidores de su evolución médica tras ser internado en la UPD (Unidad de Diagnóstico Precoz) de Belén de Escobar, provincia de Buenos Aires. La noticia se dio a conocer el fin de semana tras una serie de publicaciones de él y Celeste Muriega, esposa del actor.
“Hubo parada técnica”, describió Muriega en sus historias de Instagram, dando a entender que Sancho debió ser hospitalizado, aunque no se especificó bien por qué y cuánto tiempo. Acostado en una camilla, el actor solamente levantó el pulgar y dejó el enigma sobre su estado de salud.
Horas más tarde, el propio Sancho confirmó que le dieron el alta médica y explicó, resumidamente, cómo fue su estadía en el hospital, donde recibió los cuidados intensivos para estabilizarlo.
“Muchas gracias a todas las personas, familia y amigos que se preocuparon y me enviaron su mensaje. Solo quiero decirle gracias por estar siempre”, comenzó Sancho en una foto donde aparece él, su esposa y una médica que intervino en su tratamiento.
Inmerso en su profesión y en las distintas aristas que lo conforman, Sancho dio a entender que la sobreexigencia lo llevó a colapsar y, por ende, precisó de ayuda médica para poder estabilizar su cuadro.
“A veces el cuerpo avisa que hay que frenar y escucharlo un poco más. En la semana profundizaré que me pasó pero hoy solo quiero agradecer a Juan Manuel Ordoñez y Ruth Murre y a todo el cuerpo médico de la UPD de Belén de Escobar”, sintetizó Sancho.
Sin olvidar la compañía incondicional de su esposa, el protagonista de esta historia hizo extensivo el agradecimiento a la modelo, quien estuvo al pie del cañón en este pequeño altercado que sufrió.
“Te agradezco sobre todo a vos que estuviste al lado mío en todo momento. Qué gran compañera que sos. Te amo hoy y siempre. Gracias”, finalizó Sancho acerca de este contratiempo que le tocó vivir.
Agradecidos por la contención que le brindó el hospital y los profesionales que intervinieron para socorrer al actor, Muriega también le dedicó unas palabras a los médicos. “Ya le dieron el alta. Gracias a todos los que preguntaron”, destacó la mujer.
