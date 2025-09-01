Christian Sancho, tras recibir el alta: “Tuve un cuadro de deshidratación y tuvieron que estabilizarme”

El fin de semana Christian Sancho alarmó a sus fans cuando contó en sus redes que debió ser internado de urgencia. El tratamiento recibido duró casi un día y el actor fue dado de alta. Ya está en su casa junto a su esposa, la actriz Celeste Muriega. LA NACION habló con Sancho para saber qué le sucedió y cómo se siente. “Ahora ya estoy mejor, y ya me dieron el alta”, aseguró.

-¿Qué te pasó?

-Tuve un cuadro de deshidratación y tuvieron que estabilizarme. Evidentemente, tengo que parar un poco y descansar más. Sin dudas el cuerpo me dio un aviso y por suerte lo escuché.

Christian Sancho fue internado y generó preocupación

-¿Tenés estrés?

-Quizás mucho trabajo y muchas cosas en el último tiempo me llevaron a esto. Es un aviso, para empezar a hacer las cosas a otro ritmo. Con tiempos que se ajusten más a lo que puedo. Pero ya estoy en casa y mucho mejor.

“Veía todo nublado”

Parecía un fin de semana como cualquier otro, pero Christian Sancho empezó a sentirse mal. “Cuando despertó veía todo nublado, y prácticamente no tenía fuerza para levantarse”, contó Celeste Muriega en Noticias Argentinas. “Eso pasa cuando la cabeza va más rápido que el cuerpo, sumado al mal descanso y la exigencia de hacer mil cosas por día, deporte, etc… Ya tiene 50 el chiquito y el cuerpo le avisó”, dijo ya más aliviada.

El actor estuvo internado en la UPD (Unidad de Diagnóstico Precoz) de Belén de Escobar, provincia de Buenos Aires, donde vive la pareja. Ya con un diagnóstico y más tranquilos, ambos actores lo contaron en sus redes. “Hubo parada técnica”, explicó ella en sus stories de Instagram, y mostró una foto del actor acostado en una camilla, con suero. Horas más tarde, fue Sancho quien publicó: “Muchas gracias a todas las personas, familia y amigos que se preocuparon y me enviaron su mensaje. Solo quiero decirle gracias por estar siempre. A veces el cuerpo avisa que hay que frenar y escucharlo un poco más. En la semana profundizaré que me pasó, pero hoy solo quiero agradecer a Juan Manuel Ordoñez y Ruth Murre y a todo el cuerpo médico de la UPD de Belén de Escobar”. Y le dedicó unas palabras a su incondicional compañera: “Te agradezco sobre todo a vos que estuviste al lado mío en todo momento. Qué gran compañera que sos. Te amo hoy y siempre. Gracias”.

Christian Sancho explicó cómo fueron sus días internados en un hospital de Escobar

Este problema de salud surgió en el medio del estreno de Todavía estás a tiempo, un stream para la TV Pública que puede verse los martes a las 14 y que conducen Sancho y Muriega. El espacio, que invita a detenerse, escuchar y repensar el día a día, se enfoca en el bienestar emocional, las relaciones de pareja, la alimentación y el deporte. En cada programa hay un invitado y en el estreno, este martes 2 de septiembre, es el actor Rodrigo Guirao.

Muriega y Sancho se conocieron en el 2022, ensayando Sex: viví tu experiencia, el espectáculo de José María Muscari. En la primera cita él la invitó a tomar un helado a la salida de una función. Fue el 6 de enero, día del estreno. “Conversamos durante tres horas, seguimos conversando el resto de los días y el primer beso fue unos días después, el 22”, le detalló a LA NACION hace un tiempo. Durante un año se vieron casi todos los días, hasta que él se animó a pedirle la mano.

Celeste Muriega y Christian Sancho Gentileza Feedback PR

“Se lo pregunté en una función de Sex. Durante un año hicimos una gira por todo el país y me di cuenta que es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. Estamos juntos 24/7, literal. Y si al cabo de dos años estuviste todo el tiempo con una persona y lo disfrutaste, me parece que lo mejor que nos puede pasar es seguir juntos y festejar. Siento que vamos a dejar de ser una pareja para ser una familia y está buenísimo tomarse el tiempo de pensar que querer vivir algo que nunca había vivido. Ya tuve hijos, ya planté un árbol, me falta escribir un libro y casarme (risas). Es un lindo mensaje para mucha gente que llega a los 48, como yo, y piensa que la vida va a ser de una manera y va a terminar solo. Y no. Este amor me sorprendió gratamente. Hacía tres años que estaba solo y pensaba que no iba a volver a enamorarme y mucho menos casarme. La ilusión de que suceda siempre está… y sucedió”.

Los actores se fueron a vivir juntos al poco tiempo y se casaron el 7 de diciembre de 2023, con una gran fiesta.