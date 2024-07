Máxima Zorreguieta visitó a los deportistas neerlandeses en París y llamó la atención por un detalle en el calzado

Escuchar

En el marco del inicio de los Juegos Olímpicos, que tuvo su ceremonia de inauguración el viernes 26 de julio, Máxima Zorreguieta visitó a los deportistas neerlandeses en la Villa Olímpica de París y mantuvo una charla amena junto a los compatriotas que representan la bandera del país europeo.

Junto a Guillermo Alejandro y sus dos hijas mayores, las princesas Amalia y Alexia, la pareja real decidió dar el presente y así generarle una motivación más a cada uno de los deportistas que buscarán colgarse una presea dorada en cada una de las disciplinas deportivas.

Alexia, hija de Máxima, junto a un deportista neerlandes y su caballo Instagram @koninklijkhuis

Desde el viernes hasta el día de la fecha, Máxima se llevó todos los flashes de las cámaras. Observada por sus impactantes outfits y por su generosidad con los atletas que están compitiendo en los Juegos Olímpicos, la reina consorte fue noticia en las últimas horas por su particular look, el cual combinó con zapatillas, una curiosidad que no fue pasada por alto por los fanáticos.

“El rey Willem-Alexander, la reina Máxima y la princesa Alexia y Amalia están presentes en los Juegos Olímpicos y conocen a los jinetes de doma, visitan los establos y asisten a una competición de concurso completo. Luego visitan la final de ciclismo de montaña”, detalló la cuenta oficial de la Casa Real con cuatro fotos que describen todo el recorrido que hicieron durante esta jornada de domingo.

Máxima, de zapatillas, contempla la charla entre un deportista neerlandés y el rey Guillermo

A la hora de puntualizar en Máxima, la reina nacida en la Argentina llevó puesto un vestido largo, con detalles floreados, que se adaptó a las cálidas temperaturas de París. El detalle final, que denotó cierta informalidad, fueron sus zapatillas de color gris, las cuales fueron utilizadas debido a estar constantemente en movimiento y se amoldaron al contexto deportivo.

En un posteo donde los otros protagonistas fueron los caballos de equitación, los cuatro integrantes de la familia real posaron para la cámara y Máxima, con su sonrisa radiante, llevó consigo un gorro estilo piluso de color naranja para protegerse del sol.

Tras la publicación del posteo, los seguidores de la cuenta aplaudieron la iniciativa y felicitaron a Máxima por su look informal, que se alejó de otros inventarios donde se la vio mucho más producida y formal. A su vez, destacaron también el outfit de sus hijas, quienes eligieron un jean y camisas para estar cómodas para la ocasión.

En el final de la jornada, Máxima miró por un televisor cómo se desarrolló la competencia de equitación

“Es bueno verlos con ropa informal, con zapatillas, es un alivio, pueden aparecer así más a menudo”; “¡Qué lindo ver a las chicas en jeans! ¡Espero que las veamos así más a menudo!” y “Muy lindo y relajado. Se nota que lo disfrutan”, fueron algunas de las menciones del posteo donde se celebró la postura que tomaron de acompañar a los deportistas neerlandeses y también por su look distendido.

Con una propuesta original, que se diferenció de otras ocasiones, la reina Máxima terminó la jornada observando, mediante una pantalla del complejo, cómo se desempeñaban los jinetes neerlandeses y alentó a cada uno de los integrantes de la delegación a dar lo mejor de sí para cumplir el objetivo deportivo.

