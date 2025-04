Maxima Zorreguieta deslumbró con un sofisticado look dorado durante un evento y se robó toda la atención

Si hay algo que caracteriza a la reina consorte de los Países Bajos es que no tiene miedo de arriesgarse a la hora de vestirse. Máxima Zorreguieta es una de las integrantes de la realeza más fashionistas y sus outfits nunca pasan inadvertidos. Aunque puede usar prendas más discretas como un conjunto de pantalón y saco en color negro, es fanática de las estampas, los colores estridentes como el amarillo, el anaranjado y el verde y de los llamativos accesorios en la cabeza. Además de combinar texturas y jugar con los diferentes estilos, a lo largo de los años se convirtió en una de las principales impulsoras del cuidado del medio ambiente al reafirmar, una y otra vez, que la ropa se recicla y no es necesario estar “de estreno” en cada evento.

Para arrancar una nueva semana de compromisos en su agenda, la monarca nacida en la Argentina se lució con un elegante look de día compuesto por un conjunto de dos piezas. El mismo no solo se destacó por la combinación de telas, sino por el color que eligió, puesto que no suele utilizarlo con frecuencia. ¿Cuál fue? El dorado, una de las tendencias de la temporada.

El martes la reina Máxima dijo presente en el evento Cuántica para todos por el Día Mundial de la Cuántica (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

El lunes 14 de abril, Máxima Zorreguieta visitó la ciudad de Enschede, en Overijssel, para asistir al evento Cuántica para todos (Quantum for Everyone) en el marco del Día Mundial de la Cuántica. Según detalló la casa real, durante la jornada, hubo exposiciones sobre física y tecnología cuántica a cargo de expertos y científicos de la Universidad de Twente como así también charlas sobre los científicos de principios del siglo XX que desafiaron la física clásica. La reina escuchó atentamente las diversas propuestas y participó de dos experimentos juntos a un grupo de estudiantes.

Para la jornada, la reina se lució con una elegante blusa de satén dorada (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Para el día de actividades, la monarca lució una elegante y sofisticada vestimenta. Usó una blusa de satén dorada de manga amplia con un frunce en la parte delantera de Natan Couture, su firma de cabecera. La combinó con una falda tubo tiro alto hasta debajo de las rodillas. Se trató de un diseño de la misma casa de moda, pero en un tono más oscuro y con un cinturón a tono para definir la silueta.

Para darle un toque distintivo, combinó las prendas con sus clásicos stilettos de Gianvito Rossi, pero, en lugar de elegir un par en color marrón, optó por unos en verde lima y agregó un clutch de Natan a tono con el look.

Máxima combinó la blusa con una falda tubo y accesorios dorados (Foto: Instagram @koninklijkhuis / @queen.maxima)

Fiel a su estilo, la monarca no dudó en sumar accesorios. Se peinó el cabello hacia atrás y lo recogió en un rodete bajo para lucir unos pendientes circulares en color dorado y agregó un collar largo del mismo color. Para finalizar, optó por un sutil maquillaje con un tono rosa para los labios.

Máxima Zorreguieta cantó con el grupo Sister Sledge

Este no fue el único look con el que la madre de las princesas Amalia, Alexia y Ariane causó furor últimamente. El 5 de abril asistió al concierto Ladies Soul en el estadio Ziggo Dome de Ámsterdam y se lució con su vestuario de noche que consistió en una blusa de satén negra escote en V con tirantes, una falda midi de tweed negra bordada con lentejuelas y bolsillos de Elie Saab y unas sandalias de tacón a tono. Además de ver el show como invitada de honor, Zorreguieta pasó por el backstage y sorprendió a todos al cantar con el grupo Sister Sledge su icónica canción “We Are Family”, dejando en evidencia una vez más su faceta más artística.