Maximiliano Guerra: "Este es un gobierno totalitario"

Es sabido que Maximiliano Guerra está en desacuerdo con muchas de las políticas del actual Gobierno, tal como ha publicado en numerosas ocasiones en su cuenta de la red social Twitter. En diálogo con Terapia de noticias, el programa de LN+, el bailarín se mostró crítico con el oficialismo y lo tildó de "gobierno totalitario".

"Nos tiene guardados para que no funcione el Senado y, si funciona, les apagan los micrófonos; si funciona Diputados, a Fernando Iglesias no lo dejan hacer la pregunta que quiere hacer porque están avasallando", comenzó. "Si la Justicia no funciona para nadie, menos para ellos", lanzó entonces.

El artista remarcó las dificultades económicas que surgen como resultado del aislamiento, decretado para prevenir el contagio por coronavirus. "Si bien sabemos que los teatros y los cines van a ser las últimas cosas que se abran, tenemos que tener en cuenta que nosotros somos como deportistas de alto rendimiento, y ese entrenamiento hay que hacerlo en espacios que correspondan", señaló. Además, Guerra resaltó la falta de protocolos que hay en la danza, una actividad donde el acercamiento físico es fundamental; y añadió: "En los profesionales se pierde preparación física y en los alumnos se pierde tiempo de enseñanza".

Maximiliano Guerra: "Hace casi 100 días que no veo a mis hijas"

Días atrás, Maximiliano Guerra comparó la cuarentena con el arresto domiciliario. En la entrevista con LN+ retomó esta crítica a las medidas del aislamiento, y dijo: "Con el discurso te quieren convencer de que están haciendo todo bien y hace 100 días que estamos en cuarentena. Te quieren hacer pensar como ellos".

De todos modos, aclaró que no está en contra de la cuarentena en sí. "Hace casi 100 días que no veo a mis hijas, y no porque no sea capaz de subirme a un taxi e ir a visitarlas, sino por el peligro que puede ser. Quizás tengo el virus y no me doy cuenta, por ser asintomático, y se los llevo a la casa. Además, la madre podría ser paciente de riesgo", enfatizó. Y concluyó: "Nos tenemos que cuidar y ser responsables. Lo que pasa es que a mí no me tiene que cuidar el Presidente, me tiene que decir qué hacer y me tengo que cuidar yo".

Postales, a cien días de la cuarentena

