Maximiliano Guerra acusó en Twitter a Alberto Fernández de ser el peor presidente de la historia y de bipolaridad política

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de junio de 2020 • 18:23

El bailarín Maximiliano Guerra se volcó este viernes a las redes sociales para mostrar su descontento con varias de las medidas dispuestas por el presidente Alberto Fernández, al que acusó de "bipolaridad política" y de tener a la población " en prisión domiciliaria ", por las medidas de aislamiento decretadas por la pandemia del coronavirus.

En su cuenta de Twitter, el exparticipante del "Bailando por un sueño" escribió: "Señor Alberto Fernández, nunca hubiese pensado que llevaría a la Argentina a donde está hoy. Su bipolaridad política es peor que la de [Sergio] Massa ". Y agregó: " Su creerse temporizador, no es más que tenernos en prisión domiciliaria. No hay que ser muy inteligente para verlo".

Esta no es la primera vez que el exbailarín se muestra crítico con el Gobierno. El 27 de mayo, ante la extensión de la vigencia de las medidas de aislamiento social tendientes a frenar el avance de la pandemia de coronavirus en el país, expresó también en su cuenta de Twitter: " Lo que está haciendo el Gobierno es un 'ghetto', el Ghetto de la Cuarentena . Si te la bancás estás bien, pero si no aguantás más, estás en contra del Gobierno. La salud de un pueblo es la libertad. No el dedo acusador, que te encierren en tu casa, y que los presos estén libres ".

Unas semanas antes, en su cuenta personal de esta red social, apareció un mensaje que hacía referencia al regreso desde Cuba de la vicepresidenta Cristina Fernández junto a su hija, Florencia Kirchner: " ¡Ahora gente! Están por aterrizar @CFKArgentina y el tucán redimido. ¿Pedimos entre todos que les tomen la fiebre y cumplan con el protocolo sanitario antes de que salgan del aeropuerto? ¿O vamos a seguir teniendo miedo de lo que la yegua pueda hacer? Yo miedo no tengo. ¿Quién se suma?".

Ante la polémica que despertaron aquellas palabras, Gregorio Dalbón, letrado de la exmandataria, lo intimó penalmente y le notificó que detallaría cuentas bancarias no declaradas por el bailarín en el exterior. Inmediatamente, Guerra salió a dar explicaciones y aludió que le habían hackeado la cuenta . "Lamentablemente veo que alguien ha escrito cosas ofensivas desde mi cuenta aquí. Voy a averiguar que está pasando. Pido disculpas a quienes hayan ofendido por este hecho que NO es de mi autoría! @Gregoriodalbon estaré a disposición de ser necesario. Esto debe ser aclarado", explicó.