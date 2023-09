escuchar

El pasado viernes, el mundo del espectáculo se vio en alerta tras la internación de urgencia de Maximiliano Guidici, ex Gran Hermano 2022 (Telefe). Según pudo confirmar LA NACION, el joven “fue atendido por una ambulancia del SAME, quien lo asistió y derivó al Hospital Ramos Mejía”. Si bien se especuló que su cuadro de depresión estaría relacionado con su reciente separación de Juliana Díaz, desde sus redes sociales el famoso desmintió esas versiones y le envió un mensaje tajante a sus seguidores: “No hablen más con nadie”.

En medio del desconcierto que despertó Guidici y tras varias horas de hermetismo acerca de su estado de salud, desde su cuenta de Instagram publicó una Storie en la que aclaró parte del hecho, y le solicitó a sus seguidores que solo confíen en su palabra y en la de otro excompañero de Gran Hermano.

El mensaje de Maxi Guidici luego de darse a conocer su internación (Fuente: Instagram/@max_pela)

“Hola a toda la gente hermosa que se preocupó por mí. No hablen más con nadie que no sea yo o el Cone”, inició Maxi e indicó que las voces autorizadas son: la suya y la de Alexis “Cone” Quiroga, a quien también conoció en la casa más famosa de la Argentina. Luego de ello, continuó: “En breve hago un video contando todo. Juli no hizo nada malo. ¡Nada! Es una persona buena que formó parte de una etapa linda de mi vida”.

“Ya sin idas y vueltas, esa Juli ya no forma más parte de nada para mí”, pronunció y cerró: “Los quiero mucho, mucho”. Luego de ello, plasmó un emoji de corazón y de momento, no hizo público otro posteo acerca de la situación que atraviesa.

Lo cierto es que horas antes de este posteo, llamó la atención una publicación que más tarde borró de su red social. En ella se mostró en una sala de hospital con suero y escribió: “Cosas que suceden. Vamos, estamos a pleno”.

Esto se suma a un video que se viralizó luego de darse a conocer la internación de urgencia. Si bien sucedió un día antes del confuso episodio en el que habría intentado atentar contra su vida, se mostró en las grabaciones de El Bailando 2023 (América).

El video de Maxi de GH antes de su internación

En el clip, pareció optimista al comunicar que había chocado su auto y, por lo tanto, tenía “un problemita más que resolver”. “Pero como todo en la vida, a ponerle una sonrisa y a resolver”, determinó.

Se difundió la entrevista previa de Maximiliano Guidici antes del desafortunado hecho

Horas antes de que sucediera la situación antes mencionada, Maxi Guidici fue entrevistado por El debate del Bailando (América), en donde el cronista Santiago Riva Roy, le consultó acerca de su estado anímico. Allí, el participante de El Bailando 2023 se abrió y contó su angustia.

“Estoy mal. Pensé que iba a ser algo pasajero, lamentablemente, me equivoqué un montón, pero bueno… Creí en lo nuestro, pero ya la vi muy decidida, muy enfocada en esto”, expresó acerca de su separación y en pleno contexto del choque con su auto. “Había cosas para remar, cosas que fueron pasando, pero ya está. Fue una decisión que tomó y ahora hay que seguir, yo la conozco y sé que ya está. Cometí errores en momentos que estaba vulnerable. Fueron errores, sin justificativos y sin nada”.

La última entrevista que Maxi brindó a América antes de su ingesta de clonazepam

Y agregó a modo de autocrítica sobre su vínculo con Juliana Díaz: “Yo lo que puedo decir es que este último tiempo que me empecé a tratar, sentí que estaba enfocado en ella, quería lo mejor para ella y estaba dispuesto a todo, pero una mínima cosa hizo un detonante y ya está. Ella quiere estar al 100 por ciento acá y para eso, tiene que estar sin mí”.

“Ella también sufre un poco de celos, y se sumaron a otras cosas, como mis celos acá en El Bailando que la estoy luchando. Juliana quiere estar tranquila y relajada, por eso decidió esto. Sinceramente, a mí me parte al medio esto. Yo no sé para dónde voy a disparar”, dijo Maxi y luego de eso, decidió interrumpir la nota.