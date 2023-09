escuchar

El viernes por la madrugada, el exparticipante de Gran Hermano (Telefe) Maxi Guidici debió ser internado en el Hospital Ramos Mejía luego de que fuera asistido por un intento de suicidio. La noticia generó gran repercusión debido a los complicados días que atraviesa el cordobés, quien le había anticipado a su círculo cercano la determinación que había tomado. Ariel Ansaldo, amigo y excompañero del reality, reveló que habló con él minutos antes de lo sucedido y dio detalles de la charla.

“Anoche a las doce me dice ‘gracias por todo, hasta acá llegué’. A lo que yo le respondo ‘¿qué te anda pasando?’. Y le digo que nos vemos mañana, y me dice ‘no, no nos vemos más’”, contó Ariel Ansaldo en Cortá por Lozano (Telefe) al dar detalles del intercambio de mensajes que tuvo con su amigo por WhatsApp. En este contexto, con preocupación, le preguntó dónde se encontraba para poder acompañarlo.

Ariel Ansaldo reveló cuál su última charla con Maxi Guidici previo al intento de suicidio

Allí Maxi le expresó que quería terminar con su vida. Ante esto, Ansaldo comenzó a enviarle palabras de aliento junto a videos personales para “motivarlo”. Más tarde, recibió una respuesta de su amigo que le informó que había sido traslado con la Policía hacia el hospital, luego de que Juliana Díaz, suexpareja y también participante del reality, se comunicara con el 911 por la situación.

Asimismo, el exparticipante destacó lo importante que fue la contención que le dieron él y sus excompañeros, Juliana y Alexis “el Cone” Quiroga, quienes actuaron individualmente al no poder comunicarse entre sí: “El código que seguimos todos funcionó porque él está bien”.

Juliana Díaz y Maxi Guidici se conocieron en Gran Hermano y comenzaron una relación amorosa que terminó recientemente

A su vez, relató que desde hace un tiempo Maxi no se encuentra bien debido a que no encontraba trabajo y pasaba por momentos complicados: “Venía con bajones, pero está tratándose con terapia. Estaba un poco mejor”.

Además, señaló que se trata de una realidad de otros exparticipantes del reality -incluido él- por lo que es un tema que se dialoga en el grupo e intentan apoyarse uno a otros.

“Lo que aprendí es que lo bueno es hablarlo y hacerlo desde la empatía”, dijo.

Ariel Ansaldo contó cómo fue su última charla con Maxi Guidici de GH

Maxi recibió el alta médica el mismo viernes y se quedó en la casa de Juliana acompañado por su madre, que viajó desde Misiones, donde visitaba a su hija que vive ahí, al ser alertada de lo ocurrido. Por el momento se encuentra desconectado de las redes sociales.

Si necesitás ayuda o contención o algún familiar o amigo lo requiere, podés comunicarte con el Centro de Atención al Suicida (CAS), llamando al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) (011) 5275-1135 ó 0800 345 1435 (desde todo el país).