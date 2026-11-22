La modelo María Paz Delgado, conocida públicamente como Maypi, atraviesa días complejos tras el fallecimiento de Matías Ricciardelli, su expareja y padre de su única hija, India. La noticia del deceso, confirmada el pasado 20 de noviembre, impactó en el entorno de la influencer, quien optó por un perfil bajo ante la consulta pública. Ahora, la también exintegrante de Gran Hermano decidió compartir con sus seguidores cómo transita el cuidado de la menor de tres años en este contexto de dolor, mientras busca las herramientas necesarias para comunicar la partida de su papá a la pequeña.

En sus historias de Instagram, Delgado mostró el reciente acto escolar de India, donde la niña participó de una actividad al aire libre disfrazada de aviadora. Según las imágenes difundidas, la menor disfrutó la jornada junto a su familia y un grupo de amigas de la modelo, quienes brindaron contención durante el encuentro.

La exmodelo explicó la importancia de mantener la estructura diaria de la nena pese a la tragedia. “Gracias a todos los que acompañaron ayer al acto de fin de año de esta bebita hermosa que, a pesar de todo el dolor de nosotros, porque ella no está enterada por ahora, la sostenemos como podemos y con mucho amor”, publicó Delgado en su perfil oficial.

El agradecimiento de Maypi Delgado tras el apoyo a su hija luego de la muerte de su padre Captura Instagram (@maypidelgadosi)

La madre de India también agradeció los gestos de afecto de su círculo más cercano, al señalar que la pequeña percibe el estado emocional de su entorno. “Gracias mi amor por los abrazos que me das al saber que algo importante pasa. Ella es una nena feliz y así seguirá con mucha terapia de ambas y con miles de abrazos”, añadió la modelo. Este mensaje se suma a la carta abierta difundida anteriormente donde la influencer repasó recuerdos compartidos con Ricciardelli, desde el nacimiento de la niña en abril de 2023 hasta la convivencia en el postparto.

Según Delgado, su hija percibe que hay algo que está mal

Sobre el proceso personal de duelo, la modelo describió la ambivalencia de sus sentimientos en las redes sociales: “De a poco te voy a despedir pero hoy no me sale; veo fotos y videos y me río mucho y al mismo tiempo lloro sin consuelo”, expresó Delgado en su cuenta personal. Además, la mujer reafirmó su compromiso de transmitirle a India el amor que su padre sintió por ella, más allá de los conflictos previos que marcaron la relación de la pareja. En ese sentido, la influencer remarcó que, a pesar de los momentos difíciles, buscará que el recuerdo del padre permanezca intacto para la menor.

El último adiós de Maypi Delgado para Matías Ricciardelli Captura Instagram (@maypidelgadosi)

El fallecimiento de Ricciardelli ocurrió el martes 17 de noviembre, según la confirmación de la periodista Pochi de Gossipeame. Desde entonces, Maypi Delgado solicitó respeto a la prensa para proteger la privacidad de la familia, con el objetivo de resguardar el bienestar emocional de su hija. “India necesita una mamá fuerte hoy más que nunca; cuiden a toda la familia en general”, declaró Delgado mediante un comunicado oficial. En los últimos días, la modelo también se reunió con sus amigas más cercanas para reflexionar sobre el valor de los vínculos incondicionales ante la adversidad. “Todo lo demás va y viene, pero el amor y los vínculos que construimos son lo que realmente nos queda”, concluyó la influencer en una de sus publicaciones recientes.