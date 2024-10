Mega evento en París: Zaira Nara y Franco Masini visitaron la ciudad del amor y brillaron a la par de la Torre Eiffel

Escuchar

París es sinónimo de elegancia. Además de contar con históricos monumentos, rincones de ensueño y lo mejor en indumentaria, también es conocida como la capital mundial de la perfumería. Desde el siglo XVIII, la ciudad se ha convertido en un centro de innovación y arte en la creación de fragancias.

Por eso mismo, no es casualidad que Rabanne la haya elegido como el escenario de su nuevo lanzamiento. Zaira Nara y Franco Masini fueron los invitados de honor en representación de Argentina. Ambos disfrutaron una velada inolvidable en la Million Gold Party junto a otras celebridades internacionales como, por ejemplo, Gigi Hadid, embajadora mundial de la fragancia.

La modelo sintonizó a puro brillo con la Torre Eiffel mientras que el actor deslumbró en el Arco de Triunfo. Los dos complementaron sus experiencias con la versión masculina (For Him) y femenina (For Her) del nuevo Million Gold.

Zaira Nara con el Million Gold For Her.

Franco Masini en las calles parisinas.

La marca define la nueva fragancia como “adictiva y amaderada”. Sus aromas simbolizan el éxito y la sofisticación en una experiencia sensorial única.

PARIS Fashion Week

Zaira Nara también asistió al desfile de Rabanne durante la semana de la moda en el emblemático Palais de Tokyo.

Allí fue testigo de la vanguardia creativa del diseñador Julien Dossena, que fusiona la estética urbana con la elegancia bohemia, reafirmando su visión innovadora y multifacética de la moda contemporánea.

Tanto Zaira Nara como Franco Masini fueron cautivados por la elegancia parisina y demostraron nuevamente cómo un buen perfume se convierte en un accesorio esencial que complementa no sólo es estilo sino también la personalidad.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

LA NACION