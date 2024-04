Meghan Markle y el príncipe Harry vuelven a Hollywood en medio del mal momento que atraviesa la realeza británica

Escuchar

Pese a que hace varios meses que se especula con la vuelta de Meghan Markle a la actuación, la duquesa de Sussex sigue apostando a la producción junto a su marido, siempre ligados a las aficiones que el matrimonio tiene, como la cocina, el polo y la jardinería. La noticia llegó en medio del mal momento que atraviesa la realeza, ya que tanto la princesa Kate Middleton y el rey Carlos III están batallando contra el cáncer.

En el primer proyecto, la duquesa de Sussex celebrará los placeres de "cocinar, entretenerse y trabajar en el jardín". En la imagen: la pareja plantando un jardín conmemorativo para la princesa Diana en 2020 (Foto: PA/MailOnline)

Según informó Deadline, la actriz y el hijo de Lady Di lanzarán dos nuevos proyectos de no ficción, las cuales surgen del lanzamiento de American Riviera Orchard, la nueva marca de estilo de vida de Meghan. Ambos tienen un acuerdo con el gigante streaming por un valor estimado de 100 millones de dólares, por lo que las producciones se realizarán con Netflix.

Sostuvieron que en la primera serie, la duquesa “celebrará los placeres de la cocina, la jardinería, el entretenimiento y la amistad”. En ese sentido, aclararon que el programa está siendo producido por The Intellectual Property Corporation de Sony Pictures Television, la compañía detrás de The D’Amelio Show de Hulu y Leah Remini: Scientology & the Aftermath de A&E.

Archewell Foundation, la fundación benéfica de Meghan Markle y el príncipe Harry (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) Evan Agostini - Invision

Mientras que la segunda entrega, se centrará en el mundo del polo, el deporte que apasiona a Harry y el cual lo acercó a quien a su gran amigo, el jugador argentino Nacho Figueras, al que la prensa británica apodó como “el David Beckham del polo”. Ambos juegan de manera regular partidos benéficos para la organización Sentebale, que cofundó el duque de Sussex y que lucha para ayudar a los niños y jóvenes afectados por el VIH en el sur de África. Las imágenes que formarán parte de esta serie se rodaron durante el Campeonato Abierto de Polo de EE. UU. en Wellington, Florida, en el Centro Nacional de Polo de la USPA.

El príncipe Harry junto a Nacho Figueras en Tokio (Fuente: Instagram/@nachofigueras)

Además de ser fanático por su padre, quien le inculcó a él y a su hermano la pasión por el juego sobre caballo, Harry es un habitual jugador del Santa Barbara Polo Club, con su equipo Los Padres. Meghan lo acompaña en cada uno de los encuentros para animarlo.

Cabe recordar que en mayo de 2022, Netflix canceló “Pearl”, la serie animada de Markle debido a los recortes provocados por la caída de suscriptores del servicio de streaming.

“Pearl”, que se anunció con bombos y platillos en 2021, iba a tratar de una serie familiar que se centraba en las aventuras de una niña de 12 años, inspiración en una variedad de mujeres influyentes a lo largo de la historia.

En ese momento, la esposa de Harry dijo: “Al igual que muchas niñas de su edad, nuestra heroína Pearl está en un viaje de autodescubrimiento mientras trata de superar los desafíos diarios de la vida. Estoy encantada de que Archewell Productions, en asociación con la poderosa plataforma de Netflix y estos increíbles productores, les traiga esta nueva serie animada, que celebra a mujeres extraordinarias a lo largo de la historia”.

Sin embargo, la empresa de entretenimiento sí apostó a la serie documental “Heart of Invictus”, la cual se estrenó el 30 de agosto de 2023.