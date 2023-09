escuchar

Henry Charles Albert David Windsor, más conocido como el príncipe Harry, nació el 15 de septiembre de 1984 en Londres. Es el segundo hijo del actual rey Carlos, en ese entonces príncipe de Gales, y Diana, también recordada como Lady Di. A pesar de haber tomado distancia de la familia real en los últimos años, sigue siendo uno de los royals más populares tanto por su espíritu solidario como también por ciertas controversias en las que estuvo envuelto a lo largo de su vida.

Durante su infancia, asistió a los colegios Jane Mynors, la Ludgrove School y Eton College, y a los 12 años sufrió la pérdida de su madre, quien en varias entrevistas había expresado su preocupación por él por su posición en la corona inglesa. Harry ocupó el tercer lugar en la línea de sucesión al trono británico desde su nacimiento y vivió a la sombra de su hermano Guillermo, quien sería el futuro rey tras el reinado de su padre. Con la llegada de sus tres sobrinos, los príncipes Jorge, Carlota y Luis de Gales, y el fallecimiento de su abuela, la reina Isabel II, Harry se trasladó hacia la quinta posición en la línea sucesoria.

Carlos y Lady Di tuvieron dos hijos, Guillermo y Harry Instagram Lovely Diana

Al graduarse en 2003, decidió tomarse un año sabático antes de comenzar su carrera en el Ejército Británico, y en 2005 ingresó a la Academia Militar de Sandhurst. Su formación militar le permitió participar en combates como en Afganistán.

En julio de 2016 comenzó una relación junto a la actriz estadounidense Meghan Markle, con quien se casó el 19 de mayo de 2018. Un año más tarde, dieron la bienvenida a su primer hijo, Archie. Aunque parecía todo bien en la familia real, en 2020 la pareja anunció la renuncia a sus deberes reales, una decisión que generó grandes polémicas y dio al comienzo a un gran distanciamiento entre el príncipe y los Windsor. Al año siguiente, nació su segunda hija, a quien llamaron Lilibet Diana en honor a su abuela y su bisabuela.

Boda real: el juramento de amor y la entrega de anillos entre Meghan y Harry

Luego de anunciar su salida de la corona británica, Harry y Meghan se mudaron a Estados Unidos, donde comenzaron sus trabajos benéficos. Su carrera está marcada por su empatía con las causas sociales, usando como inspiración el legado de la princesa Diana.

De todos modos, el Príncipe Harry ha encabezado grandes escándalos durante su juventud: el rompimiento del protocolo, la presión mediática y sus decisiones personales que lo llevaron a tomar un camino distante de la realeza.

Los escándalos de la vida del príncipe Harry

La acusación sobre el consumo de drogas

La primera controversia del príncipe Harry surgió cuando él tenía 17 años y el periódico News of the World realizó una publicación en la que afirmaban que el joven consumía regularmente alcohol, marihuana y otras drogas. Se trató de un escándalo no solo porque se trataba de un miembro de la realeza inglesa, sino también porque era menor de edad.

Su pelea con un fotógrafo

En 2004, Harry protagonizó una pelea con un paparazzi, en la cual lo empujó y le causó heridas en su labio. El suceso tomó lugar a la salida de una disco londinense y, de acuerdo a diferentes reportes, dicho hecho provocó que su familia lo enviara a rehabilitación.

La escandalosa elección de un disfraz

Un año más tarde llegaría una de las mayores polémicas: el diario The Sun publicó en su portada una foto de él disfrazado de nazi. Inmediatamente, el príncipe se disculpó por medio de un comunicado oficial. Años más tarde, aseguró que fueron su hermano Guillermo y su cuñada Kate quienes aconsejaron que use esa ropa a una fiesta.

La tapa del diario The Sun de 2005 en que se ve al Príncipe Harry con un traje nazi

Sus dichos racistas

En 2009, un polémico video se viralizó en el cual Harry se refería a un compañero como “paki”, un grave insulto racial que se utiliza para referirse a los paquistaníes. Este hecho fue severamente condenado en Reino Unido, en donde vive una gran comunidad de personas provenientes de Pakistán.

El inapropiado comportamiento en el boliche

Otro de sus grandes escándalos fue cuando salieron a la luz fotos en que se ve al príncipe tocando el pecho de una mujer en una discoteca de Londres, mientras que su hermano se encontraba por detrás de él. A partir de este, el público lo bautizó “Harry el sucio”.

Su viaje a Las Vegas

En 2012, TMZ publicó fotos del príncipe completamente desnudo con una mujer en Las Vegas. En ese entonces, Harry estaba en pareja con Cressida Bonas. De acuerdo a lo compartido por el medio, se encontraba junto a sus amigos y estaban jugando una partida de strip billar.

El alocado fin de semana del príncipe Harry en Las Vegas, en agosto de 2012, tuvo eco en todos los tabloides.

Su controversia en el ejército

Durante su servicio en combate en Afganistán, varios periódicos aseguraban que el príncipe había asesinado a 25 personas. Esto fue motivo de muchos artículos que narraban una postura fría por parte del joven.

La renuncia a la Corona

El 8 de enero de 2020 anunció junto a su esposa, Meghan Markle, la renuncia a sus funciones dentro de la corona inglesa. Esta decisión fue gravemente cuestionada, ya que la prensa objetaba que Harry y Meghan deseaban conservar sus privilegios y huir de sus responsabilidades.

La explosiva entrevista a Oprah

En 2021, Harry y su esposa dieron una entrevista a la presentadora de televisión estadounidense, Oprah Winfrey. Si bien gran parte de los testimonios fueron dados por Meghan, su participación causó grandes controversias por algunas de sus declaraciones. En esta expresaron que se sentían oprimidos por la familia real y que habían escuchado a miembros de esta cuestionar el tono de piel de su primogénito cuando Markle se encontraba embarazada.

Imágenes de la entrevista del príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, con Oprah

El duro enfrentamiento con su hermano

En su libro En la sombra, publicado en 2023, Harry contó una pelea que tuvo con su hermano. Narró que Guillermo se refirió a Meghan como “abrasiva”, “difícil” y “grosera”, motivo por el cual protagonizaron una fuerte riña física.

LA NACION