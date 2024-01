escuchar

Entre la lista de las icónicas producciones que marcaron un antes y un después en la pantalla chica se encuentra Dallas, la serie estadounidense de la década de los años 70 que contó con 14 temporadas. Muchos se preguntarán qué fue de la vida de sus protagonistas, como es el caso de Linda Gray.

Pese a que su personaje no iba a cobrar relevancia dentro de la saga de la familia Ewing y su imperio petrolero, la actriz logró convertirse en el foco de atención al interpretar a Sue Ellen, la esposa alcohólica de J.R. Ewing (Larry Hagman). Sin embargo, su participación no solo ocurrió frente a la cámara, sino también detrás de esta, al dirigir dos de los episodios.

Linda Gray tiene 83 años

Pero eso no fue todo. Gray también apareció en dos de las películas que se desprendieron de la serie, llamadas, “J.R. Returns” (1996) y “The War of the Ewings” (1998).

Pero, ¿qué fue de la vida de Linda Gray? Luego del furor de Sue Ellen, la actriz de 83 años apareció en algunos episodios de la serie dramática “Melrose Place” (1992), donde interpretó a la madre de Amanda Woodward. Además, entre 1994 y 1995 protagonizó un spin-off titulado “Models Inc.”.

Linda Gray con su nieto (Foto: Instagram/@lindagray_)

Entre 2004 y 2005 formó parte de la serie The Bold and the Beautiful. Muchos incluso la recuerdan por haber sido la Señora Robinson en la versión teatral de “El Graduado”, en West End (Londres).

Su trayectoria no solo estuvo marcada por la pantalla chica y grande, sino también por su trabajo sobre tablas. Entre 2007 y 2008 protagonizó la obra “Terms of Endearment” también en el Reino Unido.

El encuentro de los protagonistas de Dallas, a 45 años de la serie

Con motivo de rememorar los 45 años del estreno del programa, los protagonistas de Dallas se reunieron en un reconocido restaurante de Palm Springs, California, para recordar la exitosa serie que se emitió en Argentina por Canal 9. En ese sentido, la revista People dio a conocer, en exclusiva, las imágenes de aquel encuentro.

En diálogo con aquel medio, Duffy, de 74 años, comparó la serie con otras actuales, como Succession y Yellowstone, y aseguró que muchas de las subtramas que muestran fueron transitadas anteriormente por Dallas. “A veces estoy mirando series nuevas y me doy cuenta de que nosotros hicimos eso antes. Si pensás básicamente en todos los dramas familiares, excepto Breaking Bad, nos aferramos a la premisa de que no comenzó con Dallas, sino con La caldera del diablo, pero luego eso se olvidó y Dallas se hizo cargo”, expresó el actor que personificó a Bobby, el hermano bueno de la familia.

A 45 años del estreno de Dallas, sus protagonistas se reunieron para recordar el exitoso y controvertido programa

Por su parte, Linda Gray también se refirió al legado del programa. “Creo que Dallas era como las telenovelas diurnas, que en ese momento eran muy populares. El programa entró en juego; era gigantesca y llenó la necesidad de la gente de tener una historia recurrente, suspenso y algo que esperar”, reflexionó.

Al ser consultada por Larry Hagman, quien falleció en 2020, dijo: “Larry fue mi mejor amigo durante 35 años. Era el flautista de Hamelín de la vida y trajo alegría a todos los que conocía. Era creativo, generoso, divertido, amoroso y talentoso y lo extrañaré enormemente. Era un ser único y vivía la vida al máximo. El mundo era un lugar más brillante gracias a Larry”.

