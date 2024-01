escuchar

Cualquier hecho que muestre algo sorprendente puede viralizarse en cuestión de segundos en TikTok y eso le pasó a Brad Stewart, un hombre que vivió una experiencia inusual mientras volaba desde Vietnam hacia Australia.

En esta oportunidad, el usuario viajaba en avión y al mirar por la ventana se encontró con algo extraño que no pudo descifrar. En ese sentido, utilizó su perfil, @brad..stewart1572, para pedirles ayuda a parte de sus 1727 seguidores. El video se hizo viral y terminó acumulando más de 816.000 likes y miles de comentarios.

“Alguien que me ayude por favor”, escribió en el pie del posteo en el que se vio la aeronave en movimiento y una especie de “papel picado” que caía desde el cielo. “¿Alguien puede decirme qué es eso? Vuelo desde Ho Chi Minh, Vietnam, a Melbourne, Australia”, agregó.

Al ver el extraño suceso, los usuarios de la red social no tardaron en dar su opinión. “Sembradíos iluminados por luces led para simular luz del sol”; “Parece una alfombra con papelitos de colores tirados”; “Alguien tiró post it de colores”; “Es el piso después de un concierto”; “¡Siempre me pregunté qué eran cuando visité Vietnam por primera vez!”, escribieron algunos.

Mientras que parte de ellos bromearon, otros coincidieron que quizás se trataba de una vista de las “granjas de fruta del dragón” ya que aquella fruta se cultiva en Vietnam y las plantaciones utilizan luces LED durante toda la noche para extender la temporada de crecimiento de las plantas.

En ese marco, las luces “engañan” a la vegetación simulando un clima tropical y, por lo tanto, hacen que crezcan más y más rápido, lo que aumenta el rendimiento y las ganancias para los agricultores. Al leer la razón por la que se preocupó en su viaje, Brad agradeció: “¡¡¡Vaya, eso es una locura, gracias!!!”.

Otro viral, otro susto

Mientras tanto, pese a que algunas noticias divierten a quienes pasan varios minutos al día frente al teléfono, otras preocupan y hasta generan pánico. Esto ocurrió con un viral sobre el 8 de enero de 2024, fecha que se aproxima.

“¿Qué pasará el 8 de enero de 2024?”, fue la pregunta que abordó a todos y la cual asociaron a un terrorífico vaticinio, que está lejos de ser algo apocalíptico.

El 8 de enero es la fecha en la que muchos estudiantes de otros países vuelven a clases (Foto: captura TikTok)

Según se pudo saber, el origen de este fervor digital se encuentra en el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública de México. El día señalado, marcaba el regreso a las aulas de alumnos que estén en otro hemisferio, es decir, transitando las vacaciones de invierno. De modo sarcástico, muchos de ellos lo compararon con una catástrofe que se viralizó rápidamente y causó preocupación en todo el mundo.

A través de la app china, una usuaria compartió un video, el cual musicalizó con tono de suspenso y escribió: “Pov: sabes lo que va a pasar el 8 de enero. No tenemos un lugar seguro”. La publicación obtuvo más de 15.000 likes y miles de comentarios de quienes entendían a lo que se estaba refiriendo. “Me asustaron banda, pensé que era algo malo, (casi todos vuelven a clases)”; “Volvemos a clases, para mí es peor, tengo que ir a las 3:00 de la mañana”, expresaron algunos usuarios.

