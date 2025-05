Met Gala 2025: a qué hora es y cómo verla en vivo desde la Argentina

Este lunes 5 de mayo es la Met Gala 2025. Se trata de uno de los eventos de moda más importantes del año. Se realiza el primer lunes de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York desde 1995 con la organización de la mano de Anna Wintour, la jefa de redacción de la revista Vogue. En ese sentido, muchas personas se preguntan a qué hora es y cómo se puede seguir en vivo desde la Argentina.

Conocida como la “gran fiesta de la moda”, todos los años se invitan a los famosos y figuras públicas más destacadas para que desfilen por las escaleras del Met con diseños originales. Estos atuendos deben seguir una temática, que se elige año a año.

La temática de la met Gala el año pasado fue "Las Bellas Durmientes: El despertar de la moda" Evan Agostini - Invision

A qué hora es la Met Gala 2025

El evento de etiqueta comienza a las 18 horas de este lunes 5 de mayo (hora local de Nueva York) y se espera que se extienda hasta la medianoche. En la Argentina, se podrán ver los looks de los invitados a la gala desde las 19.

Cómo ver la Met Gala 2025 en vivo desde la Argentina

El evento se transmitirá en vivo a distintas partes del mundo, incluida la Argentina. Se podrá ver la alfombra roja de la Met Gala a partir de la emisión especial del canal E! en Latinoamérica.

En tanto, también estará disponible por streaming. Los canales oficiales de Vogue, así como en su canal de YouTube, mostrarán el minuto a minuto del evento.

Qué se sabe de la Met Gala 2025

La Met Gala es un evento benéfico que da inicio a la exposición de moda anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York. Se lleva a cabo desde 1995 con la participación de grandes personalidades y diseñadores, motivo por el cual se ganó el título “Superbowl de la moda”. Los fondos recaudados son destinados al presupuesto anual de la institución ya mencionada, que se dedica a preservar vestimentas de unos siete siglos. Se estima que la edición del año pasado se recaudó más de 26 millones de dólares, una cifra récord para el evento.

Todos los años, la Met Gala tiene una temática que sus invitados deben representar con su vestimenta, que tiene que seguir una etiqueta. Esta toma inspiración de la exposición que ofrece el Instituto del Vestido. Este año es "Impecable: la confección del estilo negro“, con la cual se busca ahondar sobre la figura del dandi negro. De esa forma, se destaca “la importancia histórica que ha tenido para el estilo y la ropa en la formación de las identidades de la comunidad negra en la diáspora atlántica”, según indica la revista Vogue. La iniciativa detrás de la temática está inspirada en la obra Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, que publicó la comisaria invitada Mónica L. Miller en 2009.

Esta temática define el código de vestimenta del evento. Para 2025, se determinó que será “A medida para ti”. Aunque la Met Gala tiene una etiqueta formal, el dress code puede ser interpretado de diferentes formas por los asistentes y los diseñadores con quienes trabajan. En esta ocasión, se busca que represente el estilo personal de cada invitado. De todos modos, por la temática elegida se espera que haya una gran predominancia de la sastrería.

Anne Hathaway es una de las famosas que se espera que pase por la alfombra roja del Met Gala 2025 EuropaNewswire

Es un evento multitudinario que suele acoger unos 600 invitados. La lista de quienes asisten es sumamente exclusiva, por lo cual no se sabe quiénes estarán presentes hasta el mismo día. Sin embargo, se puede adelantar según las celebridades que son vistas en las calles de Nueva York los días previos, como es el caso de Anne Hathaway, Tyla, Sabrina Carpenter, Kendall Jenner y Miley Cyrus.

Además de la organizadora, Anna Wintour, hay algunas personalidades que ya están confirmadas. Se trata de los anfitriones de la Met Gala, que año a año varía. En esta ocasión, se trata de A$AP Rocky, Pharrell Williams, Lewis Hamilton y Colman Domingo, junto a LeBron James como presidente de honor.