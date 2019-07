Metallica lanza un libro para chicos

"The ABCs of Metallica" sale en noviembre

¿Tus hijos necesitan un poco más de Metallica en su vida? La banda está lista para ayudarte con The ABCs of Metallica, un nuevo libro ilustrado para chicos, que saldrá a la venta el 26 de noviembre.

El libro, colorido y brillante, fue coescrito por la banda junto al escritor Howie Abrams, e ilustrado por Michael "Kaves" McLeer, que ya había colaborado con Metallica en Obey Your Master, una muestra de 2012. "A través de letras y dibujos, The ABCs of Metallica recorre la historia de la banda de la A a la Z", escribió el grupo en su sitio web. "Cada letra del abecedario resalta un momento de nuestro recorrido desde Garage Days hasta Master of Puppets, pasando por curiosidades graciosas sobre nosotros".

Una parte de las ganancias serán donadas a Al Within My Hands, la fundación benéfica de Metallica, que está "dedicada a crear comunidades sustentables a través de la educación, la lucha contra el hambre y otros servicios". Los fans ya pueden preordenar el libro online.

Metallica estará de gira durante los próximos meses, tocando en estadios y festivales alrededor de Europa. En septiembre, para celebrar los 20 años de su disco S&M, grabado junto a la Sinfónica de San Francisco, van a volver a tocar con esa orquesta en el San Francisco Chase Center.