Michael J. Fox reveló que tomaba pastillas para ocultar el Parkinson en el trabajo: “Me mentía a mí mismo”

Michael J. Fox tenía apenas 24 años cuando interpretó por primera vez al elocuente Marty McFly en Volver al futuro (Back to the future, 1985). Junto a Doc (Christopher Lloyd), compartieron las aventuras entre las líneas temporales durante cinco años, cuando se estrenó la tercera y última película de la saga. Un año después, el protagonista fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson y limitó sus aspiraciones en el mundo del cine. Ahora, con 61 años, el actor lanzó su propio documental, Still: A Michael J. Fox Movie, en el que reveló detalles de su vida y la travesía al afrontar esta dolencia: “Definitivamente, era alcohólico”.

El documental vio la luz en el Festival de Sundance, que se celebra del 19 al 29 de enero en Utah (Estados Unidos). En él, bajo la dirección de Davis Guggenheim, la vida del icónico actor quedó reflejada a través de sus triunfos y obstáculos en el ámbito personal y laboral y, en IMDB, se lo tildó de “un optimista incurable” que se enfrenta a una enfermedad incurable. Siete años después del diagnóstico, el intérprete canadiense anunció su retirada del mundo del espectáculo, aunque mantuvo su profesión en papeles más pequeños o al ofrecer su voz a diferentes personajes. Además, creó The Michael J. Fox Foundation, en 2000.

ARCHIVO-. En octubre de 2022, Christopher Lloyd y Michael J. Fox se reencontraron Bryan Bedder - Getty Images North America

Tras el estreno de la producción que relata su vida y que se podrá ver en Apple TV+ próximamente, Fox reveló cómo afrontó el diagnóstico de la enfermedad y que trató de ocultarlo de puertas para afuera, hasta que lo hizo público siete años después. “Cuando miro la película, me doy cuenta de lo afortunado que fui y que lo exitoso de mi vida fueron las cosas con mi familia. Amo mi vida y a mi familia. Me encanta lo que hago y poder ser un ejemplo para las personas y ayudarlas a lidiar con sus problemas”, expresó en la producción.

Además, contó que trató de ocultar su padecimiento con dopamina: “Me convertí en un virtuoso de la manipulación de la ingesta de las pastillas para alcanzar el punto máximo, exactamente en el momento y el lugar correctos. Lo hacía para ocultar lo que me pasaba”. Y aseveró: “No sabía lo que pasaba. No sabía lo que se me venía. ¿Y qué, si pudiera tomar cuatro copas de vino o tal vez un trago? Definitivamente, era alcohólico, pero pasé 30 años sin beber. En casa, no podía fingir que no tenía Parkinson. Pero si salía, la gente no lo sabía y así me mentía a mí mismo”.

Michael J. Fox: “Mi condición empeoró”

En noviembre de 2022, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le otorgó al actor el galardón Jean Hersholt Humanitarian Award, por su esfuerzo en visibilizar a las personas que sufren la enfermedad de Parkinson. Además, en 2020 publicó su libro de memorias, No time like the future: An optimist considers mortality. Pero en 2021, Fox reconoció: “Mi condición empeoró”.

ARCHIVO-. El actor recibió el Jean Hersholt Humanitarian Award Getty Images

Así, el icónico actor relató cómo fue su proceso con la enfermedad durante ese año: “Me rompí la mejilla, luego la mano, luego el hombro. Me pusieron un hombro de reemplazo y me rompí el brazo, luego el codo. Tengo 61 años y lo siento un poco más”, añadió.

