A sus 83 años, Mick Jagger mantiene un lugar de privilegio como ícono del rock mundial. Más allá de su histórica trayectoria con los Rolling Stones, el cantante británico captura la atención del público por su notable estado físico y la energía inagotable sobre los escenarios. El éxito de sus presentaciones internacionales depende de una preparación rigurosa que integra actividad física constante y una alimentación planificada al detalle. El artista prioriza la resistencia, la fuerza y la flexibilidad como ejes fundamentales para su rutina profesional.

En una entrevista concedida a la desaparecida revista Q Magazine, el músico detalló su método de trabajo físico: “Entreno cinco o seis días a la semana, pero no me vuelvo loco. Alterno entre el gimnasio y el baile; después hago sprints y cosas así. Entreno para ganar resistencia”. Su esquema supera el simple levantamiento de pesas o el ejercicio aeróbico básico. El cantante dedica tiempo a disciplinas que mejoran su movilidad y control corporal, aspectos esenciales para ejecutar sus características coreografías ante audiencias masivas.

El entrenamiento de Mick Jagger a sus 83 anos

La rutina de Jagger busca una estabilidad física capaz de soportar conciertos de varias horas. El artista recorre hasta 12 kilómetros diarios, sea al aire libre o sobre una cinta. Ante restricciones climáticas o de agenda, el músico reemplaza este cardio con natación, ciclismo o sesiones de kickboxing. Además, integra el ballet, el yoga y el pilates, disciplinas que potencian el equilibrio y la coordinación. Durante años, el preparador físico noruego Torje Eike supervisó este entrenamiento, enfocado en el alto rendimiento y la capacidad aeróbica. Estas sesiones alcanzaban una duración de tres horas, aunque Jagger aclara que se trata de un plan adaptado a sus necesidades laborales específicas.

La nutrición constituye el segundo pilar de su estilo de vida. El cantante prioriza frutas, verduras, legumbres y cereales integrales. Según reportes sobre sus hábitos, el músico elige pollo o pescado como fuentes principales de proteína. El consumo de palta también aparece como una constante en su dieta, según destacó Isadora Puiggené en el libro Pacto con el diablo. El líder de los Stones evita las carnes rojas y los productos ultraprocesados.

Mick Jagger reveló que alterna entre el gimnasio y el baile en partes iguales

Jagger subraya la importancia de la ingesta calórica para compensar el desgaste físico: “Tengo que comer muchísimo. La gente me dice: ‘No estás comiendo’, pero como un montón. Les digo: ‘Acabo de comer el doble que vos’”. Para el artista, el desafío reside en seleccionar alimentos nutritivos en porciones abundantes. La disciplina acompaña al músico incluso en las jornadas previas a sus shows. En declaraciones al diario británico The Sun, Jagger enfatizó la conveniencia de comenzar temprano sus actividades y evitar largos períodos de inactividad antes de los conciertos.

El enfoque del artista permite una carrera longeva sin desatender la salud. El cantante evita la especialización extrema en una sola disciplina deportiva y prefiere una combinación equilibrada. Esta metodología de trabajo sostiene la estabilidad necesaria bajo las luces de los estadios. La vitalidad de Jagger sobre el escenario nace de este equilibrio entre esfuerzo físico, disciplina alimentaria y constancia diaria.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA