Mick Jagger: “Me acuesto alrededor de las 2 de la madrugada y me levanto a las 10 de la mañana”

Mick Jagger mantiene una vitalidad que desde hace décadas asombra al mundo. A sus 83 años, el cantante de The Rolling Stones exhibe una figura impecable y una energía desbordante en cada uno de sus shows. Sin embargo, su secreto no responde a milagros ni a la casualidad: el músico británico aplica una disciplina estricta que combina ejercicio de alto rendimiento, nutrición consciente y un descanso inflexible.

El entrenamiento es lo que le permite a Mick Jagger estar estable en los escenarios (Foto: Instagram @mickjagger)

Para sostener el ritmo de sus giras, donde recorre grandes distancias sobre el escenario, el artista entrena entre cinco y seis días a la semana. Lejos de la vida de excesos de sus primeros años en la música, hoy enfoca sus esfuerzos en la longevidad y el bienestar integral. Es que su rutina diaria no tiene nada que envidiar a la de un deportista profesional.

Resistencia, fuerza y flexibilidad: el éxito de su entrenamiento

En diálogo con la célebre revista británica Q Magazine, el propio Jagger detalló cómo organiza su preparación física para responder a las exigencias del rock. “Entreno cinco o seis días a la semana, pero no me vuelvo loco. Alterno entre el gimnasio y el baile; después hago sprints y cosas así. Entreno para ganar resistencia”, reveló.

Mick Jagger reveló que alterna entre el gimnasio y el baile en partes iguales

El plan de trabajo del Stone incluye una gran variedad de disciplinas para evitar el desgaste y administrar de manera exitosa su energía. Realiza sesiones de musculación, ciclismo, natación e incluso kickboxing. Además, puede sumar hasta 12 kilómetros de carrera diaria. A esta base se le agregan clases de baile y ballet clásico, fundamentales para conservar la agilidad y el equilibrio sobre las tablas. Para complementar, practica yoga y pilates.

Durante años se entrenó con Torje Eik, un preparador físico noruego con experiencia en el trabajo con deportistas de alto rendimiento. Las sesiones bajo su mando se extendían entre dos y tres horas, con un enfoque orientado principalmente a potenciar la capacidad aeróbica del cantante.

La alimentación de Jagger: productos orgánicos, frutas y verduras

La alimentación ocupa otro lugar central en la vida del cantante. Su dieta diaria incluye productos orgánicos, frutas, verduras, legumbres y carnes magras. Para sostener el gran gasto calórico de sus shows, consume hidratos de carbono complejos como arroz integral, pastas de grano entero, pan artesanal y palta.

Para el cantante, otro de los desafíos fue aprender a comer en mayor cantidad, pero productos que realmente lo nutran (Foto: Pixabay)

Aunque conserva una contextura delgada, el artista ingiere grandes cantidades de comida. Él mismo explicó que necesita raciones abundantes para sostener su nivel de actividad física, muy por encima de la media. Por otra parte, eliminó el consumo de drogas y redujo al mínimo el alcohol. “Tengo que comer muchísimo. La gente me dice: ‘No estás comiendo’, pero como un montón. Les digo: ‘Acabo de comer el doble que vos’”, aseguró.

El descanso representa el último pilar de su estado físico. En declaraciones a medios de su país como The Sun, Jagger se refirió a sus hábitos de sueño y a la importancia de mantener una rutina activa antes de subir al escenario. Allí fue donde inmortalizó su famosa frase sobre sus horarios: “Me acuesto alrededor de las 2 de la madrugada y me levanto a las 10 de la mañana”.