Migue Granados opinó sobre que los jóvenes “farmeen aura” y fue tajante

A través de su cuenta de X, Migue Granados reaccionó a un video de un grupo de jóvenes reunidos en una plaza para presenciar una competencia para “farmear aura” entre dos personas. El comunicador evidenció, respecto al término surgido en las redes sociales que captó a las nuevas generaciones y que durante los últimos días abrió un debate público.

“Me crié en la plaza socializando con gente todo el día y eso no lo cambio por nada”, expresó el conductor de Olga. “Que farmeen aura, floggers, therians, me c***a un huevo. Pero los pibes reunidos en la plaza, sí”, sentenció, para dejar bien en claro su opinión.

Migue Granados se pronunció en sus redes sociales sobre que los jóvenes farmeen aura (Foto: X @miguegranados)

Pero, ¿qué significa el término farmear aura? Primero hay que separar las dos palabras. “Farmear” viene del inglés farming y es una expresión utilizada dentro del mundo de los videojuegos. Se refiere a realizar repetidamente una determinada acción para conseguir y acumular recursos, experiencia, monedas, objetos u otras recompensas que permitan progresar en la misión. Por otro lado, “aura” es utilizada por las nuevas generaciones para referirse al carisma, el estilo o una cualidad difícil de definir que hace que alguien resulte atractivo o admirable frente a los demás.

El término “farmear aura” significa hacer algo que aumente simbólicamente el prestigio que una persona genera entre los demás (Foto: captura video)

Entonces, el término “farmear aura” consiste en hacer algo que aumenta simbólicamente el prestigio, el carisma o la admiración que una persona genera entre los demás. Puede tratarse de una acción llamativa, una respuesta ingeniosa, una actitud de seguridad o incluso un movimiento realizado de manera aparentemente espontánea. Si los demás consideran que fue atractivo o admirable, esa persona “ganó aura”.