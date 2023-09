escuchar

“Fui el único jugador que no tuvo reconocimiento de los 25 jugadores, pero no pasa nada”, fue la frase que deslizó Lionel Messi en el recuerdo de su paso en PSG. Pero a pocos días de haber hecho esa reflexión en la entrevista que brindó la semana pasada ante Miguel Granados, sobre el homenaje por haberse convertido en campeón del mundo tras Qatar 2022, el futbolista de Inter Miami tuvo su respuesta por parte de Nasser Al-Khelaifi, presidente del equipo parisino.

El argentino recordó algunos momentos de sus dos temporadas en el conjunto francés y en un momento del distendido diálogo con el influencer destacó: “Se dio así, la verdad no fue como esperaba, pero yo siempre digo que las cosas pasan por algo. Y si bien ahí yo no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo estando en Francia”.

Nasser al-Khelaifi, el Presidente de PSG

Pero por estas horas, quien le respondió al argentino fue Nasser Al-Khelaifi, uno de los dueños de PSG. En su respuesta, el empresario no quiso desatar ninguna polémica y expresó: “Afuera se habla mucho, no sé qué hizo o qué no dijo. Como todos vieron, incluso publicamos un video, felicitamos a Messi en los entrenamientos, y también en privado, pero, con todo respeto, somos un club francés”, reveló en primer lugar el mandatario.

También dejó en claro que tampoco querían hacer un reconocimiento muy grande, por respeto “al país que derrotó, a sus compañeros franceses en el equipo y a nuestros seguidores”. Y sentenció: “Fue delicado hacer la fiesta en el estadio”.

En la nota con Granados, Messi también dio a entender algo relacionado a lo que dijo Al-Khelaifi y habló sobre cómo fue volver a la ciudad después de haber vencido a Francia en la final, en especial a algunos compañeros de equipo como Kylian Mbappé: “La verdad re bien con él y con todos, pero era entendible, estaba en el lugar donde habíamos ganado la final y por ‘culpa’ nuestra no habían sido campeones del mundo ellos otra vez”.

El capitán del seleccionado argentino también respondió a la consulta sobre ‘qué hay después de ser campeón del mundo’ y lo dejó muy claro: “Seguir disfrutando, a mí me encanta lo que hago, yo disfruto jugando. Obviamente ahora es de otra manera, por eso también la decisión de venir para acá y no continuar mi carrera en Europa, se vive de otra manera”, explicó.

