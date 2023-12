escuchar

Milett Figueroa llegó a la Argentina y arrasó con su presencia en el Bailando 2023 (América TV). No son solo cada una de sus performances las que incendian la pista, sino también su incipiente romance con Marcelo Tinelli. Pese a que la semana pasada enfrentaron rumores de crisis, en los últimos días se mostraron más juntos que nunca y eso los llevó a hacer planes a futuros.

Comenzó diciembre y el ánimo festivo acompaña al mes hasta principios de enero, desde la Navidad hasta el inicio de un año nuevo. Lejos de su hogar y sus allegados, la modelo peruana ya tiene planes y pasará las fiestas con la familia del conductor.

La modelo peruana enfrentó los rumores de crisis con el conductor y habló de planes a futuro NEGRO_LUENGO

En una entrevista para LAM, Figueroa se refirió a su relación con el presentador, a quien calificó como “muy generoso”. “Yo aprendo mucho de él y de la experiencia que tiene, cómo maneja todas las situaciones, no solo como conductor, sino que además lo respeto como persona. Cuando algo no me gusta, él lo nota y me dice ‘bueno, esto es un reality’. Es bueno pensarte las cosas antes de hablarlo y no tomarte todo tan personal”, comenzó diciendo.

Y siguió: “Él no es agresivo, es súper amoroso. En momentos serios me hace reír a mí. Yo siento que congenio mucho con él, aprendo mucho de él, me encanta compartir con él, que sea mi compañero y yo ser su compañera”.

Al escucharla, el cronista Alejandro Castelo del ciclo que conduce Ángel de Brito le preguntó por la final del reality, la cual será en enero, y le consultó si planeaba pasar las fiestas con la familia Tinelli. “¿Te gustaría o es algo que van viviendo el día a día y viendo qué pasa?”, le consultó y ella contestó: “Ahora estamos hablando y estamos planeando las fiestas, así que ya se enterarán poco a poco”.

“La idea es pasarla en familia, siempre con amor, con la gente que uno ama y que es el núcleo de uno. Pasarla con él o con mi familia, siempre tenemos las ganas de estar juntos en todo momento, siempre nos estamos eligiendo todos los días”, indicó la participante.

En ese sentido, el cronista indagó sobre las hijas del presentador. “¿Pudiste tener un ida y vuelta con las hijas?, preguntó. “Me encanta él como familia, siento que es un ejemplo como papá. Sus hijas son educadísimas, una maravilla, cada una tiene una personalidad muy especial y son amorosísimas, como él también, y son re contra agradables. Es imposible que una de ellas te caiga mal”, aseguró.

Cuáles habrían sido los motivos de la crisis entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

A finales de la semana pasada, de Brito mencionó en LAM que tanto Figueroa y Tinelli habrían atravesado su primera crisis.

“La pregunta es ¿qué está pasando entre Marcelo y Milett?”, comenzó diciendo y siguió: “Hace dos horas que Milett está encerrada y no quiere bajar a hablar”.

El conductor del ciclo que se emite por América TV notó que en la última presentación de la actriz, el ex de Guillermina Valdés se mostró muy distante con ella. “Ya el lunes estuvo rara la cosa ahí, en el Bailando y en el programa de ayer fue peor, porque Tinelli, que siempre jode con el tema, no le decía ni ‘mi novia’ ni ‘mi amor’. De repente, era Milett”, aseguró.

Por su parte, Yanina Latorre compartió que Milett habría escuchado un comentario que no le habría gustado nada y la hizo replantearse su vínculo con Marcelo. “Fue puntual y lo escucho de alguien al aire, que lo dijeron varios. Eso fue lo que hizo que ella cambie mucho la actitud”, aseguró.