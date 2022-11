Miriam Lanzoni contó sobre el proyecto que la llevo a hacer un cambio de imagen radical

escuchar

Enfocada en su carrera como actriz, Miriam Lanzoni sorprendió a todos con un rotundo cambio de imagen para interpretar a un personaje en su nueva película que está basada en la historia de su propia madre. Para eso debió dejar atrás la larga melena y cambiar su físico. Incluso contó que la diferencia fue tal que hasta la confundieron con un hombre.

El lunes, Lanzoni estuvo como invitada a Mitre Live, el ciclo de entrevistas que conduce Juan Etchegoyen en la cuenta de Instagram de la radio, y sorprendió con el cabello corto y rapado a los costados. “Fui a lo de una vecina porque me regaló una torta, pero cuando me vio por las cámaras me mandó un mensaje para preguntarme si era yo porque no me reconoció. Me dijo ‘pensé que eras un chico’”, contó ni bien empezó la charla y reveló que si bien esta es la primera vez que lleva el cabello así, próximamente estará aún más corto.

Miriam Lanzoni Gerardo Viercovich

El motivo por el cual debió transformar su imagen fue su rol en la película Saldar la deuda, basada en la historia de su madre, que comenzará a grabarse este mes. “Es un desafío precioso, es prestarle todo, el cuerpo, las emociones, el corazón. Llevo aumentados nueve kilos, porque el personaje lo requería y me pareció un desafío superinteresante”, sostuvo la actriz.

Miriam explicó que el cambio físico fue una propuesta de lo que necesitaba el personaje, pero le costó mucho hacerlo: “Mi cuerpo está acostumbrado a mi peso, entonces con una nutricionista tuve que hacer un trabajo muy exhaustivo porque subía y bajaba. La subida de peso fue progresiva, pero estoy logrando lo que quiero”.

Miriam Lanzani contó el motivo por el cual cambio su imagen

Asimismo, se refirió a la reacción que tuvo su novio Christian Halbinger ante su nuevo look: “Lo del pelo lo shockeo porque hay un cambio y un trabajo muy profundo que no tiene que ver solo con eso, sino con una cosa de actitud, de lo que me va pasando a mí. Él por momentos se desdobla, es de otro palo y no entiende tanto del tema”.

En cuanto al largometraje, comentó que comenzará a grabarse en noviembre, pero que lleva mucho tiempo en proceso: “Hace cuatro o cinco años empecé a escribir esta historia y en este último tiempo me empezó a resonar mucho más. Mi madre sufrió violencia de género y nunca lo conté. Fui entendiendo que a esas cosas hay que decirlas porque es lo único que va a traer sanación de verdad. Mi manera fue a través de una película”, reflexionó.

Miriam Lanzoni mostró el cambio de imagen que hizo para encarar su próximo proyecto actoral (Foto: Instagram @miriamlanzoni)

A su vez, contó que el film se grabará en la provincia del Chaco, su lugar de nacimiento y el escenario donde ocurrieron los hechos. Además, anticipó que el estreno sería alrededor de abril de 2023. En cuanto al elenco, este está integrado por Claudio Rissi, Guillermo Arengo y Lucila Gandolfo, entre otros. Por su parte, Lanzoni, además de actuar, está involucrada en la producción y definió el proyecto como “una de las experiencias más fuertes” tanto desde el punto de vista artístico como del personal.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora compartió una imagen del cambio de imagen que hizo para encarar su próximo proyecto actoral. “Saltar al vacío. Apostando todo, hasta la última gota de suspiro…. Así siempre”, escribió junto a un corazón y un emoji de cine.

