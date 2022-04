Miriam Lanzoni fue demorada en un aeropuerto en México por un impensado motivo: “No lo podía creer”

De regreso a la Argentina, Miriam Lanzoni protagonizó un momento de suma zozobra en suelo mexicano. Todo sucedió en un aeropuerto cuando la actriz, como lo indica el protocolo, procedió a dejar su equipaje para que lo revise el personal y así continuar el camino para el avión. En el ínterin, una curiosa situación descolocó a los empleados de seguridad: en su mochila encontraron una réplica de un arma y, por este motivo, fue sometida a un interrogatorio.

En diálogo con Mitre Live, bajo la conducción de Juan Etchegoyen, Lanzoni contó los detalles de lo ocurrido: “Estaba regresando de México, porque estoy haciendo unos castings allá para unos proyectos muy interesantes, y en uno de esos castings necesitaba un arma. Entonces le pedí a una persona que me soluciona todo que es mexicano, si tenía idea de dónde conseguir una que sea una réplica y me empezó a mandar fotos hasta conseguírmela”.

Tenso momento de Miriam Lanzoni con la seguridad de un aeropuerto

Una vez finalizado el trabajo que la llevó a México, de dispuso a volver a la Argentina y armó sus valijas, pero un descuido la puso en problemas: “El día que me vuelvo para Buenos Aires, él me pasa a buscar y digo ´uy, cierto, me olvidé de devolverle su arma´. Me la pongo en la mochila, nos pusimos a hablar de otras cosas, subo, despacho, dejo todo en la cinta para que pase por el escáner y cuando paso mi carry on y la cartera, lo vuelven a pasar. Cuando empecé a ponerme mis cosas de nuevo, agarro el celular y me dijeron que no lo podía tocar. Ahí el trato empezó a ser otro”.

Un poco sorprendida, reconoció: “No me enrosqué porque como estaba de tan buen humor me quedé esperando. Pero volvieron a pasar mi maleta y dije ‘ay, no, la pu**madre’. Pensé que era por los maquillajes, porque a veces los pongo en la cartera y se excede en el peso permitido y me lo terminan sacando. Me preguntaron si estaba llevando un expansor de zapatos y les dije que no. Ahí veo que se empiezan a poner guantes, se hablan entre ellos. Y cuando abren, sacan de adentro de la mochila la réplica del arma. No podía creer lo que estaba pasando”.

Miriam Lanzoni vivió un tenso momento en un aeropuerto de México (Foto: Archivo) Instagram

Tras remarcar que sintió que “la trataron como una delincuente”, la situación empezó a ponerse aún peor cuando 15 personas la rodearon. “Quería que vean mi teléfono para que sepan que soy actriz. Me asusté porque un tipo viene y me pregunta por qué tengo un arma y me dice que por procedimiento quizás tenían que demorarme para que les explique qué pasó. ‘Por favor, pierdo el vuelo’, les decía yo. Les dije que era una réplica, pero que sino me dejaban mostrarles el teléfono no podía explicarles. El tipo se fue un minuto que para mí fueron como veinte y se pusieron a debatir qué hacer conmigo. Si llegaba a mayores podía ser algo muy confuso, porque era una réplica, pero ¿quién viaja con una réplica de un arma?”.

Finalmente, la situación se resolvió, aunque eso no le quitó la tensión del mal momento vivido. “Tuve pánico, porque en estas situaciones te ponés nerviosa, además yo al principio no podía parar de reírme. Uno no lo controla, cuando sentís que se vuelve tan injusto, vi quince personas rodeándome, me empezaron a cachear, me hicieron sacar las botas, vino un perro de estos que huelen narcóticos ¡Era un montón!”, sostuvo.

En esa misma línea, sintetizó: “Obviamente se dieron cuenta que era una réplica y me dejaron ir. Fue muy bizarra la situación”.