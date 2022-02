Miriam Lanzoni y Guido Süller deberán verse las caras en la Justicia: qué reclama cada uno

El conflicto entre Miriam Lanzoni y Guido Süller data de hace tiempo. La actriz demandó al mediático por daños y perjuicios a raíz de que él la acusara de no haberle pagado un trabajo que realizó como arquitecto en su casa. La Justicia resolvió que las partes se encuentren en una mediación, el próximo 13 de abril.

“Guido hizo una refacción como arquitecto en la casa que Miriam compartía con Alejandro Fantino cuando eran pareja. Según él, ella no le pagó la última cuota. Habló con Fantino y él le dijo: ‘Yo le di la plata a Miriam’”, contó Carlos Monti este martes en Nosotros a la mañana, mientras su compañero Ariel Wolman aportaba más información: “Supuestamente Fantino le dejo cheques en blanco para que le pagara”, agregó.

Sin embargo, la denuncia que la actriz inició por daños y perjuicios se presentó tiempo después, cuando ella y Süller se cruzaron en un programa de televisión. “Esto ocurrió el 25 de diciembre de 2017 en un programa de televisión. Allí Guido Süller dijo: ‘Mejor que no hable de Miriam, se quedó con la plata. Sé que Fantino le dio la plata para pagarme y la última quincena no me la pagó. ‘Te lo debés haber gastado en deudas que tenés’, remató Suller”, recordó el periodista poniendo en tema al resto de sus compañeros.

Ante esta situación, Lanzoni recurrió a la Justicia con el video de lo sucedido y le inició una demanda por daños y perjuicios, ya que “ella entiende que él dañó su imagen públicamente”, agregó Monti. Finalmente, la Justicia tomó una decisión y citó a ambas partes a una mediación para el próximo mes de abril.

“El juez, Aldo Mario Divito, del Juzgado Civil 71 resuelve que las partes tienen que encontrarse el próximo 13 de abril a las 9.30 horas. Es el paso previo para ver si pueden solucionar esto. Ella quiere que él se retracte y seguramente también un resarcimiento económico. Cuando se inició la demanda, le pedía 400.000 pesos, pero con las actualizaciones el monto será mayor”, señaló el periodista.