Yanina Latorre reveló inesperados detalles de la separación de Rodrigo De Paul y Camila Homs

Yanina Latorre, periodista de LAM (América), amplió este miércoles su información acerca de la separación entre el futbolista Rodrigo De Paul y la modelo Camila Homs, tras la confirmación del romance entre el jugador de la selección argentina con la cantante Tini Stoessel.

“Yo creo que Camila la tiene clara, el problema es que, creo, y la entiendo, ¿viste que en una separación hay uno que se quiere separar y otro que no? Yo creo que ella es la parte que no se quería separar. Y por ahí una mina inteligente, como Camila, dice: ‘Bueno, estamos desde los 15, 16. Por ahí, necesita joder un poco y vuelve. Bueno, se le fue a enamorar de Tini Stoessel”, contó la columnista del programa que conduce Ángel de Brito en diálogo con Intrusos.

Luego, se refirió al duro proceso de separación entre el volante del Atlético Madrid y Homs, y en qué momento tuvo lugar. “Él sostiene que está separado desde julio, después de nacer su hijo. El tema es que su mujer fue muchas veces a España para ver a los chicos, para hacer la mudanza, y ahí es cuando se empiezan a confundir las cosas, porque por ahí Camila, en ese afán de querer recuperar el vínculo, sube historias, fotos, como para hacer esa cosa confusa de sí estamos para la prensa”.

Yanina Latorre dio más detalles de separación de Camila Homs y Rodrigo De Paul

Por otra parte, la cronista explicó cómo se gestó el vínculo entre De Paul y Tini. “Ellos están juntos. Se conocieron por Instagram o por gente en común, likes, y en octubre se vieron por primera vez cuando vino a jugar la selección argentina (contra) Perú”. Asimismo, indicó cuál fue la reacción de Stoessel en el comienzo del romance. “Después, se volvieron a ver y fue avanzando la relación. Ella siempre con mucho miedo, reticente, por el qué dirán, por la distancia, él recién separado”. A la vez, opinó que el mediocampista del equipo “Albiceleste” y la cantante están realmente enamorados.

Por último, diferenció la actitud de Tini con respecto a la “China” Suárez, en relación al comportamiento que ambas mantuvieron con De Paul y Mauro Icardi, respectivamente. “Acá no estamos hablando de Tini Stoessel que era amigota de Cami Homs y le mandaba mensajes, que cuando se lo estaba transando, tuvieron un dialogo en el recital de Evaluna, que estaba Sarkani con el teléfono y ella saludaba a Icardi y a Wanda, y le estás dando al marido. Estaban hablando, se mandaban fotos en bo... Y eso es lo que a mí no me gusta en una mina. Yo no creo de verdad, con todo el amor del mundo, que Tini sea así”, concluyó.