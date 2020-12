La diva volvió a sentarse al frente de la mesa junto a Juanita. Fuente: El Trece

La diva de la televisión Mirtha Legrand, compartió una mesa muy especial junto a su nieta Juana Viale y aprovechó para realizarle una confesión en relación al vegetarianismo de la actriz.

"Vos siempre tenés tu huerta", comentó Mirtha. "Sí, que está...los tomates están por explotar", contestó Juana. "Yo siempre que voy a la casa de Juana me dan todo de la huerta, y me voy con un hambre, porque comí todo verde, todo verde. Yo no soy así, yo como compacto. Y cuando voy en el auto digo 'tengo hambre'. Decí que siempre llevo alguna galletita", confesó la diva ante la risa de su nieta. "Los chocolates", agregó Juana. "Esto es una confesión", concluyó Mirtha.

Mirtha recibió varias sorpresas al aire luego de ausentarse de la televisión por nueve meses a causa de la pandemia de coronavirus. Desde saludos de amigos hasta la presencia inesperada de su hija Marcela Tinayre y su bisnieta Ámbar.

También dio su opinión sobre cómo ve la situación actual del país: "Esto de la pandemia es muy duro. Nos ha pegado muy duro, económicamente, muy difícil. Con respecto a la Argentina, mucha pobreza. A mí lo que más me aterra es la desocupación, la falta de trabajo", confesó.