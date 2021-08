Mirtha Legrand le hizo una pregunta personal a Juana Viale y su nieta la frenó en seco

El regreso de Mirtha Legrand a la televisión no podía darse sin una comunicación con su nieta Juana Viale quien estuvo un año y medio al frente del histórico ciclo. En una simpática charla en donde Juana elogió a su abuela, se vivió un momento incómodo cuando Mirtha le preguntó sobre su bisnieta, Ámbar de Benedictis y la actriz evadió la pregunta.

“Vamos a mandarle un saludo a tu madre [Marcela Tinayre] que está en Europa y no puede volver, no tiene pasaje”, comentó Mirtha. “Está con Ámbar allá, están terminando de asentarse”, contestó Juana. “¿No la extrañas?”, indagó la diva. “Sí, por supuesto”, confesó emocionada Juanita. “Su hija se fue a estudiar a Francia. ¿A la Sorbona va a ser?”, le preguntó “la Chiqui” a su nieta que rápidamente hizo un gesto de incomodidad.

“Después hablamos las cosas privadas”, lanzó Juana. “Ella no quiere contar. Nunca quiere contar las cosas de familia. A mi me encanta contar las cosas de familia. Bueno, Juani. Gracias, mi amor”, reveló Mirtha a lo que su nieta asintió con la cabeza mientras se reía. “Mi familia, a veces los periodistas me preguntan, yo cuento todo. Lo lindo, obvio”, continuó la diva. “Vos sos medio estómago resfriado”, la acusó Juana. “Pero no le hago daño a nadie, siempre cosas lindas”, concluyó Mirtha antes de despedirla.

Juana se encuentra cumpliendo la cuarentena en un hotel porteño ya que hace días regresó de París donde viajó junto a su hija Ámbar, quien estudiará cine en la capital francesa. “Estoy en un hotel hace tres días y me queda uno más para volver a casa. Después tengo que hacer tres más en casa. Me aburro muchísimo”, le confesó Viale a su abuela el sábado en La Noche de Mirtha (eltrece)

Al comienzo de la videollamada, Mirtha tuvo solo palabras de agradecimiento a su nieta. “Te quiero agradecer, Juanita, has sido prodigiosa. Desde que comenzaste hasta que dejaste ahora por razones que todos conocen, ha habido una evolución que me emociona decírtelo. Cuando decís ‘abuelita’ me derrito toda, sos un ser adorable. ¡Cómo evolucionaste! ¡Cómo aprendiste todo! Estudiabas, ¿No?”, expresó la diva.

“A veces se acercaba gente y me decía, ‘Te felicito Mirtha’, pero era por Juanita. Las mujeres te aman, conquistaste al público femenino. Además tenés algo maravilloso que yo no tengo, vos no escuchás las críticas, a veces desagradables, y a mí me hieren y me hacen daño. No me gusta que te critiquen y te hagan daño, no quiero”, confesó Mirtha que estuvo 300 días encerrada en su hogar producto de la pandemia.

LA NACION