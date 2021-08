Vicky Xipolitakis reveló que empezó a estudiar en la UBA: qué está cursando

Al aire de Cortá por Lozano (Telefe), Vicky Xipolitakis reveló que se anotó en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Con ganas de “mejorar la parte intelectual” y “abrir más la cabeza”, contó que empezó a cursar en modalidad online hace varios días.

La griega quiere alejarse del rol que la caracterizó en la escena mediática desde un comienzo. Ya no quiere llamar la atención por los chistes con su hermana Stefy o su esporádica presencia en programas de televisión. Después de un gran desempeño en la primera temporada de MasterChef Celebrity, Xipoltakis se sumó al ciclo conducido por Verónica Lozano como parte del panel para darle un giro a su carrera.

En ese sentido, decidió comenzar un curso de oratoria con el objetivo de ayudarla a “mejorar su comunicación” de cara a su nuevo trabajo. Tras compartir la noticia en sus redes sociales, en el programa se tomaron unos minutos para ahondar sobre la nueva etapa que está emprendiendo.

“Volví a estudiar. Me siento muy contenta de mejorar mi parte intelectual y abrir más mi cabeza. Me anoté en estos cursos de la UBA, tengo una profesora y unos compañeros muy maravillosos que me contienen. Están todos muy concentrados, es todo por Zoom”, explicó tras la consulta de la conductora.

Vicky Xipolitakis contó que comenzó a estudiar en la UBA

Además, destacó que una de las cosas que aprendió en lo que va de la cursada es la importancia de la imagen como herramienta. “Muchas veces no nos estamos adecuando a lo que queremos transmitir desde la vestimenta y se pierde el foco”, señaló Xipolitakis.

Mientras ella relataba su experiencia universitaria, la producción mostró en pantalla un video donde se la ve a Vicky estudiando en su casa: conectada a la clase virtual, mate en mano y tomando apuntes.

Ese mismo video que salió en vivo fue compartido por ella en su cuenta de Twitter días atrás. “Estoy muy contenta de mejorar y poder crecer. Gracias cursos UBA y a la profesora por este excelente curso de oratoria”, manifestó. En el mismo tuit, invitó a sus seguidores a anotarse.

Vicky Xipolitakis invitó a sus seguidores de Twitter a inscribirse al curso Twitter: @VXipolitakisOK

