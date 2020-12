Mirtha Legrand reveló qué le dijo Claudia Villafañe tras la muerte de Diego Maradona

En su vuelta a la televisión, luego de ausentarse por nueve meses a causa de la pandemia de coronavirus, Mirtha Legrand se refirió a la muerte de Diego Maradona. Además de mostrarse conmovida por la noticia, contó anécdotas personales junto al Diez, y reveló que llamó a Claudia Villafañe luego de enterarse del fallecimiento. "Se emocionó mucho", relató.

Todo comenzó cuando la diva de los almuerzos le preguntó a su hija Marcela Tinayre y a su nieta Juana Viale qué pensaban de la muerte de Maradona. "Tremendo. Primero la muerte fue un shock emocional", admitió Marcela.

"¿Les parece que estuvo mal cuidado?", preguntó Mirtha, a lo que Juana respondió: "Eso es algo que va a decidir la Justicia, con todo el estudio que están haciendo".

Luego, las tres recordaron la última aparición pública de Maradona, el día de su cumpleaños, cuando fue homenajeado en la cancha de Gimnasia. "Eso fue lamentable. Él estaba muy desmejorado. Lo hicieron ir, lo llevaron, porque había un contrato de por medio y fue tremendo verlo caminar ahí. Además, la mirada, estaba como perdido de golpe", observó Marcela.

Fue en ese momento cuando Mirtha recordó cuando el ídolo del fútbol visitó su programa. Además, rememoró cuando ella participó de La Noche del Diez, que era conducido por Maradona. "En La Noche del Diez dijo cosas maravillosas tuyas", sostuvo Marcela, en referencia a las palabras de cariño que había dicho el exdirector técnico de la Selección sobre la Chiqui.

"Sí, fue muy cariñoso", afirmó Mirtha y luego contó que el exfutbolista le había regalado cubiertos. "Un tenedor, una cuchara y un cuchillo preciosos. Los tengo en casa", añadió. Finalmente, develó que mantuvo una charla con la exmujer de Maradona. "El otro día hablé con Claudia (Villafañe). Le dije: 'Claudia, tengo los cubiertos". Y se emocionó mucho. Me dijo: "Ay, no me digas'", narró la diva.

En los 80, cuando Maradona fue a almorzar al programa de Mirtha Legrand Fuente: Archivo

Para completar su anécdota, agregó: "Él en ese momento estaba jugando al golf o estaba tomando clases, y yo le regalé un putt, que es un palo especial de golf".