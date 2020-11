Juana Viale se quebró al aire al ver un video muy especial de Diego Maradona

La emoción de Juana Viale al recordar un momento muy especial en la vida de Diego Armando Maradona y su abuela, Mirtha Legrand Crédito: Captura de TV

La muerte de Diego Maradona acontecida el miércoles conmocionó al país y al mundo, y las anécdotas sobre "el 10" siguen surgiendo de manera permanente.

El sábado, en el ciclo de eltrece La noche de Mirtha, Juana Viale, quien se encuentra conduciendo el programa para resguardar a su abuela en plena pandemia de coronavirus, se emocionó hasta las lágrimas tras la emisión de la entrevista que le hizo Maradona a Legrand en el programa La noche del 10, que signó una de las mejores etapas en la vida del astro del fútbol.

En el fragmento emitido en La noche de Mirtha se lo veía a Diego dialogando de manera muy afectuosa con "la Chiqui", para alegría de sus padres, quienes se encontraban entre el público.

"Me emociona ver la sonrisa de Diego en ese momento, la sentía tan...", expresó Juana, quien se tapó el rostro para cubrir las lágrimas. "Y las sonrisas de 'la Tota' y la de Don Diego, qué bien estaba Diego ahí", remarcó. "Me emociona ver una persona feliz. Diego ya no está, pero esa sonrisa que tenía se la veía plena, y se nota cuando el alma está bien", subrayó.

Recordemos que Juana abrió el programa con la canción "La vida tómbola" de Manu Chao, compuesta para Maradona. "Hoy estamos, mañana no", manifestó Viale. "Todos pensamos que este día no iba a llegar nunca, porque hablamos de Diego en presente, y el Diego se fue. Así que acá estamos, desde este lugar, brindándole un cariñoso y apretado abrazo a su familia, con todo mi respeto para ellos", dijo Juana.

"Era el ídolo de todos. El mundo entero habló de él, le dedicaron los titulares de todos los diarios y acá, en esta mesa de hoy, vamos a hacerle un pequeño homenaje. La gente sigue viviendo por el recuerdo de los que estamos acá, así que Diego Maradona vivirá para siempre", añadió la actriz y conductora de un programa que el sábado a la noche tuvo un clima, como era de esperarse, muy especial.

