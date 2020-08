TV: Mirtha Legrand reveló la prenda de vestir común que jamás utilizó en su vida

La "Chiqui" sorprendió a todos con una confesión. Fuente: La Nación Fuente: LA NACION

El programa de este domingo de Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) tuvo la sorpresa de tener a la conductora histórica del programa en una comunicación telefónica con su nieta Juana Viale. En ese contexto, el humorista Diego Pérez le realizó una consulta a la diva que sorprendió a todos los de la mesa.

"Yo me 'empilché' para venir acá como todos, pero en mi casa estoy en jogging o bermudas. ¿Vos cómo estás habitualmente en casa? ¿Estás arreglada como te vemos?, le preguntó el actor. "Yo estoy en una bata linda, por supuesto. Yo soy coqueta aún estando sola", respondió Mirtha.

"¿Nunca un jogging?", le retrucó Pérez. "No, te voy a decir algo, yo jamás me puse un jean. No es que lo desprecie, pero pienso que no va con mi cuerpo y mi físico. Aún siendo joven", continuó la Chiqui.

"Vos tenías una cinturita chiquitita. Tenés unas fotos con el abuelo en donde tenías un look espectacular", comentó Juana. "Yo me veo en las películas y digo 'dios mío, la figura que tenía'", confesó Mirtha. "Y ahora también, abuela. Por favor", la alabó su nieta.