La noche de Mirtha: el Chino Volpato habló de la grave enfermedad que sufrió y reveló cómo se recuperó

Los Midachi volvieron a la mesa de Mirtha Legrand y lograron hacer reír a todos con sus bromas y ocurrencias. Sin embargo, en un momento el clima se tornó serio: Darío “Chino” Volpato contó que atravesó un cáncer de próstata, repasó cómo se enteró que estaba enfermo y dio detalles de su recuperación. “Los últimos estudios que me hicieron hace seis meses salieron todo bien”, confió aliviado.

La gran diva de la televisión argentina recibió en su mesa el sábado por la noche a Miguel del Sel, Dady Brieva y Volpato, los integrantes del trío Midachi, y a la actriz y comediante Gladys Florimonte.

“¿Tuviste un problema de salud?”, quiso saber Mirtha mientras Volpato explicaba cómo se gestó la idea de hacer una gira de cierre. “Sí”, confirmó el actor. “Tuve un problema complicado. Hace dos años atrás, antes de empezar un show con Miguel, me descubrieron cáncer de próstata”, recordó. “Fue un baldazo de agua fría, porque parece una enfermedad curable y todo lo demás, pero tiene unos contratiempos importantes”, explicó.

Volpato aseguró que no tuvo que pasar por el quirófano, pero sí siguió un duro tratamiento médico. “En la temporada que hicimos con Miguel en Carlos Paz, todas las mañanas me iba con Mirtha, mi señora, a Córdoba, donde me irradiaron durante casi 30 días”, recordó. También explicó por qué no lo operaron. “Decidí que no porque teníamos el show en Carlos Paz. Ya estaba todo previsto, todo armado. Y decidí esperar. Hicimos un esfuerzo con Miguel y todos los que estábamos allí”, confió.

“Esto fue hace dos años, y en los últimos estudios que me hicieron, hace seis meses, salió que está todo bien. Está como si no hubiese ocurrido nada”, cerró el humorista el tema. “Esto merece un brindis. Vamos a hacer un brindis”, arengó la conductora, y entre aplausos y arengas todos chocaron sus copas.

La despedida de los Midachi

Del Sel integra el trío Midachi Archivo

Más temprano en la noche, Del Sel, Brieva y Volpato contaron que muy pronto comenzarán con su gira de despedida, con la que buscan darle un cierre a la historia de uno de los grupos humorísticos más populares de la historia argentina.

Cuando Mirtha les preguntó por su regreso a los escenarios, fue Volpato quien repasó cómo surgió el proyecto de una última gira. “Dante Gebel nos dio la idea de hacer una función más de despedida. No teníamos esa idea, pero comenzamos a trabajarlo con una productora”.

“Esto será la despedida, ya no hay más vuelta. Creemos que hemos cumplido con nosotros mismos y ahora hay otros conceptos en la vida a los que tenemos que darle más tiempo”, expresó el humorista.

“Hacemos un final de carrera”, explicó Del Sel por su parte. “Cuarenta y tres años actuando, con algunos impases, pero en definitiva un carrerón lo que hemos hecho. Vinimos de Santa Fe. El 16 de julio del 83 debutamos en La Baguala, frente a la estación de colectivo, y de ahí no paramos más”, sumó.

Cuándo serán los últimos shows

midachi Victoria Gesualdi

Las primeras presentaciones de Midachi fueron en la temporada de 1983, cuando el Chino Volpato y Miguel del Sel todavía eran profesores de gimnasia y Dady Brieva trabajaba como empleado público. En paralelo, empezaron a presentarse en peñas de Santa Fe, su tierra natal. Con el tiempo, se animaron a probar suerte en Córdoba y, desde ese momento, no pararon. Recorrieron el país y, en 1988, se instalaron en el Lola Membrives, de Buenos Aires.

La despedida de Midachi será el 27, 28, 29 y 30 de agosto con un show en el que recorrerán sus personajes más reconocibles, sus sketchs y los momentos más emblemáticos de este trío de humor que dejó su huella en el circuito del teatro comercial.

“Porque hay historias que no cierran solas. Porque hay risas que todavía resuenan en la memoria de la gente y merecen un último abrazo”, rezaba el comunicado de prensa que dio a conocer el reencuentro del trío.

El regreso de Midachi Prensa

Así como Los Chalchaleros fueron y volvieron y se despidieron varias veces, el trío de humor también lo hace “porque sí”. A 43 años de su gestación y 5 de la última vez que compartieron un escenario, el reencuentro para despedirse de sus fanáticos será con 4 funciones en el Gran Rex, la sala teatral más grande del país.