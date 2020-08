Mirtha Legrand se refirió a la posibilidad de que Juana Viale se quede con la conducción de su programa Fuente: Archivo

"Juana Viale, ¿la nueva dueña de las mesazas?". Desde hace unos días, este interrogante viene sonando fuerte. Tras cinco meses de estar al frente de los almuerzos más famosos de la televisión, la actriz aseguró que le encantaría quedarse en este rol de conductora, siempre y cuando su abuela se lo permita. Este comentario enseguida despertó la sospecha de que Mirtha Legrand podría no regresar a su legendario programa.

En medio de tanta especulación, Ángel de Brito habló con las protagonistas y contó detalles de la charla esta mañana en Los ángeles de la mañana. "Hablé con Juana, Marcela [Tinayre] y Mirtha. Juana me dijo que fue una pregunta en el hipotético caso, nada que aclarar", comentó en referencia a la entrevista que Viale le dio a la periodista Luciana Geuna hace unos días.

En la misma línea, Marcela Tinayre opinó sobre estas versiones; aunque no quiso dar demasiados detalles. "Dejen en paz a Juana. ¿Será porque es exitosa en lo que está haciendo?", lanzó cansada de tanta especulación y de que en los medios se debata sobre quién tiene que hacerse cargo del sillón de su madre, si ella o si su hija.

Sin embargo, faltaba una voz: la de la diva de los almuerzos, que hasta ahora se había mantenido en silencio. Sin esquivar las preguntas del periodista, Mirtha Legrand desmintió el rumor de que su nieta se quede con el programa. "Es un disparate, no inventen más. No salgo por la pandemia y estoy en zona de riesgo. [Adrián] Suar me dice que vuelva en octubre pero veremos cómo transcurre el coronavirus", expresó la conductora expectante por volver a sus mesas.

"Extraño mi actividad de sábado y domingo, pero la veo a Juani y me preparo con mucho amor", agregó orgullosa del trabajo de su nieta al frente del programa. En cuanto a cómo está llevando el aislamiento, confesó: "Hace 170 días que no salgo ni al balcón. Nacho [Viale] y Marcela me quieren llevar a pasear en auto a la noche, pero yo no quiero. Si aguanté hasta ahora seguiré igual".