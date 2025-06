Momo, el hijo de Jimena Barón, debutó en la actuación y sorprendió a todos: “Sos perfecto”

Jimena Barón es una de las famosas argentinas que más comparte su vida cotidiana en sus redes sociales y por esa razón muchos simpatizaron con su hijo Morrison, fruto de su relación con Daniel Osvaldo. Pero esta vez compartió un video particular en el que madre e hijo participan de un video promocional de una película en clave de ficción.

Jimena Barón y Morrison se muestran juntos en redes sociales (Foto: Instagram@jmena)

A través de su perfil de Instagram, en el que acumula 6.7 millones de seguidores, la ex Casi Ángeles publicó un video en el que se ve cómo un dragón irrumpe en espacios comunes de la ciudad de Buenos Aires. Se trata de la campaña promocional del live action de Cómo entrenar a tu dragón, que se estrenará el próximo 13 de junio; en el clip, además de Marcos Ginocchio -ganador de Gran Hermano 2023-, quien se cruza con el reptil mientras intenta ejercitarse, ‘Momo’ lo ve junto a su madre mientras dialogan sobre la escuela en el banco de una plaza.

Jimena Barón y Morrison en el clip de Cómo entrenar a tu dragón (Foto: Captura Instagram/@jmena)

“Bombón mío, obviamente cuando me mandaron el video lloré, porque estás tan grande, y sos tan compañero y tan compinche y tan capo. Era una toma sin audio, un plano de lejos. Al final cayeron con micrófonos y propusieron inventar una ‘escena’. Yo te dije que no me habían avisado eso y que no tenías por qué hacerlo si no querías, pero vos al toque me dijiste: sí quiero ma!”, comenzó diciendo en la descripción del posteo.

Se trató de una pieza promocional de Cómo entrenar a tu dragón (Foto: Captura Instagram/@jmena)

En ese sentido, la artista contó cómo fue el detrás de escena: “Improvisamos, hicimos varias tomas y vos repetiste lo que improvisamos tal cual porque ya estabas preocupado en que les quede bien la edición. Hiciste exactamente el mismo movimiento con la medialuna para que quede perfecto y me retaste cuando hice un chiste en medio de la grabación”.

Y completó: “Sos perfecto hijo, te amo infinito y amé hacer esto con vos, tan serio y profesional. Qué hermoso video nos quedó con Chimuelo”.

En cuestión de minutos, la publicación alcanzó los miles de likes y recibió cientos de elogios de los usuarios, quienes no dudaron en expresar su alegría, por lo que podría significar para el pequeño la primera participación de muchas. “Tu carita de orgullo Jimeee la cantidad de traumas que me hubiera ahorrado si mis viejos me hubieran mirado así alguna vez”; “¿Perdón?, ¿Acaso momo la acaba de romper como actor?" y “Cuando @jmena vuelva a la ficción necesito que sea de la mano de Momo con algún personaje infantil porfaaa jajaj”, fueron solo algunos comentarios.

Los usuarios celebraron el gran paso de Morrison (Foto: Captura Instagram/@jmena)

La dulce espera de Jimena Barón

Además de mostrar el gran paso de su hijo, Barón también comparte cómo atraviesa las últimas semanas de su embarazo. “38 semanas”, escribió el último lunes debajo del video en el que se la ve bailando y mostrando la panza al ritmo de la canción “Water”, de Tyla.

Jimena Barón y un divertido video bailando en su semana 38 de embarazo

Pero este no es el único ejercicio que practica mientras está a la espera de su bebé, que nacerá el próximo 24 de junio. En varias oportunidades, se mostró haciendo ejercicio de balanceo pélvico sobre pelota, que ofrece múltiples beneficios tanto físicos como emocionales porque ayuda a aliviar el dolor de espalda y la presión en la pelvis, al mismo tiempo que mejora la postura y fortalece los músculos.

Jimena Barón realiza ejercicios sentada sobre una pelota de pilates